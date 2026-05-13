Zverev bleibt für Grand-Slam-Spektakel offen, aber nicht überrascht

Nach Zverevs enttäuschenden Achtelfinal-Ausscheiden in Rom sitzt die Hoffnung, dass er für den French Open spielt, im Raum. Trotz seiner Entscheidung, Hamburg auszulassen, hält er Chancen für Roland Garros aufrecht.

„Es gibt keine Absage von ihm. Wir gehen davon aus, dass er kommt“, teilten die Veranstalter mit. Für das Sandplatz-Event in seiner Heimatstadt vom 17. bis 23.

Mai hatte Zverev als Generalprobe vor den French Open (24. Mai bis 7. Juni) zugesagt. Doch nach seinem enttäuschenden Achtelfinal-Ausscheiden in Rom am Dienstag klangen die Worte des Weltranglisten-Dritten so, als würde er vor dem Grand-Slam-Spektakularem nah nicht mehr antreten und Hamburg auslassen.

Er habe jetzt beinahe zwei Wochen bis zu seinem nächsten Match, sagte Zverev. Er habe sich nicht vollständig von seiner Krankheit zu Beginn des Turniers in Rom erholt.

„Ich bin auch nur ein Mensch, der auch mal krank wird“, hatte Zverev dort nach seinem Auftakt bei Sky gesagt. Zverevs Schicksal im Achtelfinale war ernüchternd. Er verlor das erste und dritte Set mit 6:1 und 0:6, das vierte Set 7:12. Im letzten Satz wirkte Zverev relativ kraftlos, doch er klagte anschließend über etwas anderes.

„Ich glaube, das ist der schlechteste Platz, auf dem ich je gespielt habe“, sagte er. „Ich habe einen Matchball und der Ball springt mir über den Kopf. Ich habe einen Breakball, und der Ball rollt einfach weg.





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