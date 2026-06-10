Zverev bricht Interview ab: Heftige Reaktion auf Fragen zu Gewaltvorwürfen

Alexander Zverev beendet ein Interview mit L'Equipe vorzeitig, nachdem Fragen zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen der häuslichen Gewalt aufkommen. Der Tennisspieler reagiert empört und betont seine Unschuld, doch die wiederkehrenden Berichte belasten ihn weiterhin.

Alexander Zverev hat ein Interview mit der französischen Sport zeitung L'Equipe vorzeitig abgebrochen, nachdem ihn Fragen zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen der häuslichen Gewalt erreichten.

Der beste deutsche Tennisspieler befand sich mit seinem Team auf dem Weg zu einem Fotoshooting, als sich das Interview ergab. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem verlorenen Finale der Australian Open gegen Jannik Sinner, bei dem eine Zuschauerin lautstark "Australien glaubt Olya und Brenda" gerufen hatte - eine Anspielung auf die beiden Ex-Freundinnen, die einst Gewaltvorwürfe gegen Zverev erhoben hatten. In beiden Fällen gilt juristisch die Unschuldsvermutung.

Im Oktober 2023 wurde im Fall von Brenda Patea ein Strafbefehl gegen Zverev erlängt, der eine Geldstrafe von 450.000 Euro vorsah. Nach einem Einspruch Zverevs einigten sich beide Parteien außergerichtlich: Zverev zahlte 200.000 Euro, wovon 150.000 Euro an die Staatskasse und 50.000 Euro für gemeinnützige Zwecke flossen. Diese Zahlungen wurden nicht als Schuldeingeständnis gewertet, und das Gericht verzichtete auf ein Urteil über die Schuldfrage. Auf den Vorfall bei den Australian Open angesprochen, gab sich Zverev wortkarg.

Er erklärte, er könne sich an den Zwischenfall erinnern, habe eine Wiederholung in Paris jedoch nicht befürchtet. Als der Journalist erneut auf das Thema zu sprechen kam, unterbrach ihn Zverev: "Moment, zunächst mal ist es nicht diese Art von Interview. Und außerdem weißt du, dass die Anschuldigungen für falsch befunden wurden?

" Der Medienvertreter erklärte, es gehe ihm weniger um die Vorwürfe selbst als um den Umgang des Spielers damit. Die Zeitung hatte zuvor einen Artikel mit dem Titel "Zverev siegt: Eine Krönung, die die Vorwürfe der häuslichen Gewalt nicht verbirgt" veröffentlicht. Auf die Frage, ob er es als unfair betrachte, dass weiterhin über die Thematik berichtet werde, antwortete Zverev: "Es ist nicht meine Entscheidung. Ich habe alles getan, was ich konnte und meine Unschuld wurde bewiesen.

" Als der Interviewer das Thema wechseln und nach Zverevs Programm für die kommenden Wochen fragen wollte, beendete der Tennisspieler das Gespräch abrupt: "Ich weiß es nicht. Ich denke, wir sollten aufhören, das ist besser.

" Der Abbruch unterstreicht die anhaltende Sensibilität des Themas und die emotionale Belastung, die die wiederkehrenden Vorwürfe für Zverev bedeuten, trotz der außergerichtlichen Einigung und der formellen Nichtverurteilung. Die juristische Lage bleibt komplex: Während der außergerichtliche Vergleich keine Schuld anerkennt, halten die Vorwürfe weiterhin mediale Präsenz. Zverev betont wiederholt seine Unschuld und verweist auf die公允ität der Verfahren. Gleichzeitig zeigt sein abruptes Interviewende, wie tief die Thematik in seine öffentliche Wahrnehmung eingreift und sein Verhältnis zur Presse belastet.

Der Fall wirft Fragen nach dem Umgang mit solchen Vorwürfen im Sportjournalismus auf - wo liegt die Grenze zwischen berechtigter Berichterstattung und persönlicher Beeinträchtigung? Zverevs Reaktion lässt vermuten, dass er auch nach der außergerichtlichen Lösung keine vollständige Entlastung erfährt. Die öffentliche Meinung bleibt gespalten, zumal die beiden Ex-Partnerinnen an ihren Darstellungen festhalten. Damit bleibt das Thema häusliche Gewalt im Profisport weiterhin präsent, selbst wenn rechtlich keine Verurteilung vorliegt.

Zverevs Karriere, die sportlich hochklassig ist, steht damit dauerhaft unter einem Schatten, den selbst ein Interviewabbruch nicht vertreiben kann





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