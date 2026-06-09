Der russische Tennis-Profi Alexander Zverev hat ein Interview mit der französischen Sporttageszeitung L'Equipe abgebrochen, weil die Zeitung nach den Geschehnissen bei den Australian Open 2025 fragte.

Zverev bricht Interview ab, weil L'Equipe nach Australian Open 2025 fragt Der russische Tennis-Profi Alexander Zverev hat ein Interview mit der französischen Sport tageszeitung L'Equipe abgebrochen.

Grund: Eine Frage nach den Geschehnissen bei den Australian Open 2025. Zverev verlor das Finale gegen den Italiener Jannik Sinner (24). In seiner Dankesrede gab es den Zwischenruf einer Frau: 'Australien glaubt Olya und Brenda'. Die beiden Ex-Freundinnen hatten Zverev häusliche Gewalt vorgeworfen, bewiesen wurde nie etwas.

Der Prozess im Fall Brenda Patea wurde eingestellt, Zverev gilt als unschuldig. Zverev war die Nummer 3 der Welt mit Manager Sergey Bubka junior (39) am Montagnachmittag auf dem Weg zu einem Fototermin des Französischen Tennisverbandes FFT am Eiffelturm. Ganz in Weiß ließ sich Zverev mit dem Coupe des Mousquetaires, der Siegertrophäe, ablichten. Auf dem Weg dahin gab es im Auto das Interview mit der L'Equipe, berichtet die Zeitung.

Nach der Frage zu den Jahren zurückliegenden Vorwürfen habe 'eisige Stille' geherrscht, nachdem die Unterhaltung bis dahin entspannt verlaufen sei. Zverev betonte erneut zu Recht, dass der Fall abgeschlossen sei.

'Meine Unschuld wurde bewiesen', sagte Zverev dem Journalisten, bevor nach Schilderung der Zeitung Bubka dazwischenging. Als der Journalist dann das Thema wechseln und nach der weiteren Planung fragen wollte, sagte Zverev: 'Wir beenden das jetzt lieber.

' Schon nach dem Sieg Zverevs am Sonntag erschien auf der Homepage der L'Equipe ein Kommentar mit dem Titel: 'Zverev siegt: Eine Krönung, die die Vorwürfe der häuslichen Gewalt nicht verbirgt.





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