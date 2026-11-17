Alexander Zverev steht als Weltranglistenerster sicher im Halbfinale der ATP Finals. Nach dem Sieg gegen Ben Shelton ist der Topfavorit auf den Titel bereit.

Der deutsche Tennisweltmeister Alexander Zverev hat im Rahmen der ATP Finals sein Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Der Hamburger, der aktuell an der Nummer eins der Weltrangliste steht, besiegte seinen amerikanischen Kontrahenten Ben Shelton im direkten Duell klar mit 6:2 und 7:6 (7:4). Dieser Sieg stellt einen entscheidenden Meilenstein dar, da er den 29-Jährigen direkt ins Vorschlussrunde der acht Jahresbesten katapultiert.

Detailanalyse des Aufschlags und der Satzstruktur

Die Partie in der Inalpi Arena begann mit einer überwältigenden Dominanz von Zverev. Er nutzte seine gewohnte Aufschlagstärke, um dem US-Amerikaner den Aufschlag sofort abzunehmen. Im ersten Satz konnte Shelton keine nennenswerte Gegenwehr leisten. Im zweiten Satz gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichener, wobei beide Profis bei eigenem Service kaum Vorteile ausbauen konnten. Entscheidend war der Tiebreak, in dem Zverev die nötige Nervenstärke bewahrte, um den Satz mit 7:4 für sich zu entscheiden.

Also read Alexander Zverev gewinnt Auftaktmatch als Nummer eins der ATP Finals in Turin

Historische Bilanz gegen Linkshänder und Favoritenstatus

Die statistische Überlegenheit von Zverev ist bemerkenswert. Gegen Linkshänder wie Ben Shelton hat der 29-Jährige in den letzten 50 Begegnungen 49 Spiele gewonnen. Diese makellose Bilanz verstärkt seine Position als Topfavorit auf den Turniersieg. Abwesend ist der verletzte Vorjahressieger Jannik Sinner aus Italien. Somit tritt Zverev nun neben dem siebenmaligen Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz als Hauptkonkurrent auf.

Strategische Ausrichtung und das Erreichen des Endspiels

Mit diesem zweiten Sieg in Folge sichert sich Zverev nicht nur das Halbfinale, sondern öffnet sich auch die Chance auf den Gruppensieg. Er möchte im besten Fall Carlos Alcaraz aus dem Weg gehen, um eine Konfrontation mit dem spanischen Ausnahmekönner in der nächsten Runde zu vermeiden. Bisher hat Zverev die prestigeträchtigen Saisonabschluss-Turniere bereits zweimal gewonnen, zuletzt im Jahr 2021.

Advertisement

Rückblick auf die Karriere und die Trophäen-Preisverleihung

Kurz vor dem Match erhielt Alexander Zverev die massive Silbertrophäe für die Nummer eins der Welt zum Jahresende. Er bezeichnete diese Auszeichnung als den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Vor der Partie mit seiner Familie, einschließlich Trainer Alexander Zverev senior und den Hunden, posierte der Sportler für ein Gruppenfoto. Diese ruhige Phase war eine willkommene Abwechslung zu der intensiven Wettkampfatmosphäre.

Ausblick auf das Gruppenspiel gegen Arthur Fils

Das abschließende Gruppenspiel steht am Donnerstag auf dem Programm. Alexander Zverev muss dabei gegen den französischen Spieler Arthur Fils antreten. Ein Sieg würde ihm zusätzlich Schwung für das Halbfinale verschaffen. Zudem bereitet sich das gesamte deutsche Tennis-Team auf den Davis Cup in Bologna vor. Dort soll der Titelgewinn gefeiert werden, womit das Traumjahr auf der ATP-Tour mit zwei Grand-Slam-Titeln in Paris und New York gekrönt wird.