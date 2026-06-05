Zverev erreicht Finale von Roland Garros

Alexander Zverev hat sich im Halbfinale von Roland Garros gegen Jakub Mensik durchgesetzt und sich für das Finale qualifiziert.

Der Hamburger Alexander Zverev hat sich im Halbfinale von Roland Garros gegen den 20-jährigen Tschechen Jakub Mensik durchgesetzt und sich für das Finale qualifiziert. Zverev, der bereits 2024 das Finale erreicht hatte, setzte sich mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 durch und zog nach 2024 erneut in das Endspiel von Roland Garros an.

Im vierten Major-Finale seiner Karriere trifft Zverev am Sonntag auf den Italiener Flavio Cobolli oder dessen Landsmann Matteo Arnaldi, im 41. Anlauf bei den vier großen Turnieren will Zverev endlich seine Durststrecke beenden. Erstmals seit 1968 erreicht ein deutscher Spieler mehrmals das Finale von Roland Garros, Zverev kann nun auch der erste deutsche French-Open-Sieger seit Henner Henkel 1937 und der erste deutsche Grand-Slam-Champion im Männer-Einzel seit Boris Becker sein.

Zverev hatte bereits 2022 vor dem Titelgewinn gestanden, aber im Finale verlor er gegen den Spanier Carlos Alcaraz. Seine erste Niederlage in einem Grand-Slam-Endspiel kassierte Zverev 2020 bei den US Open gegen Dominic Thiem aus Österreich, zudem unterlag er 2025 bei den Australian Open gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner. Für Zverev war es das fünfte Halbfinale von Roland Garros in den vergangenen sechs Jahren.

Gegner Mensik erreichte als jüngster tschechischer Spieler überhaupt in der Open Era die Vorschlussrunde bei einem Grand Slam. In einem zunächst ausgeglichenen Spiel stellte Mensik früh sein variantenreiches Spiel unter Beweis, setzte immer wieder auf Stopps. Zverev behielt aber die Ruhe - und schlug bei seinem ersten eigenen Breakball direkt zum 6:5 zu. Nach etwas mehr als einer Stunde sicherte er sich mit einem Ass Durchgang eins.

In Satz zwei machte Zverev kurzen Prozess. Doch nach einer medizinischen Auszeit zu Beginn des dritten Satzes von Mensik, der mit Nackenproblemen zu kämpfen hatte, wurde es plötzlich nochmal spannend. Doch Zverev blieb konzentriert





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