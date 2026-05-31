Zverev erreicht French-Open-Viertelfinale trotz widriger Wetterbedingungen und starkem de Jong

Alexander Zverev zieht nach einem klaren Dreisatzsieg über Jesper de Jong ins Viertelfinale der French Open ein. Obwohl der Niederländer an seinem Geburtstag stark aufspielt, setzt sich die Weltnummer drei in drei Sätzen durch. Zverev hadert mit dem kühlen Wetter, zeigt aber im Tiebreak des ersten Satzes eine herausragende Leistung. Im Viertelfinale trifft er auf den 19-jährigen Rafael Jodar.

Am Sonntag feiert der niederländische Tennis spieler Jesper de Jong seinen 26. Geburtstag, doch erhält er von Alexander Zverev kein Geschenk der freundlichen Art. Die Weltnummer drei besiegt de Jong, die Nummer 106, klar in drei Sätzen mit 7:6, 6:4 und 6:1.

Damit zieht Zverev aus Hamburg ins Viertelfinale der French Open ein, wo er am Dienstag auf den 19-jährigen Spanier Rafael Jodar trifft, der als Nummer 29 der Welt geführt wird. Zverev gilt auch in diesem Duell als Favorit. Vor dem_match gegen de Jong already sorgte das Wetter für Unmut bei Zverev: Nach tagelanger Hitze sind die Temperaturen auf knapp über 20 Grad gefallen, und immer wieder kommt es zu leichten Regenschauern, die das Spiel jedoch nicht unterbrechen.

Der Olympiasieger von 2021, der die Hitze bevorzugt, zeigt sich zunächst wenig zufrieden und startet schlecht in die Partie. Im ersten Satz liegt er bereits mit 0:3 zurück, und auch im Tiebreak steht es zunächst 0:3. Doch Zverev dreht beide Rückstände auf, erzielt im Tiebreak sieben Punkte in Folge und gewinnt den Durchgang 7:6. Sein Gegner de Jong präsentiert sich an seinem Geburtstag stark, serviert mehrere Asse und verhindert lange Zeit Breaks.

Zverev kann lediglich im ersten Satz und dann auch im zweiten Satz jeweils ein Break landen, was ausreicht, um auch den zweiten Durchgang mit 6:4 für sich zu entscheiden. Damit scheint der Widerstand des Niederländers gebrochen. Am zweiten Sonntag des Turniers ist auf den Rängen mehr Prominenz zu sehen, darunter die Tennislegende Ion Tiriac und die Schauspielerin Salma Hayek.

Das kühlere Wetter mit windigen Bedingungen auf dem Court Philippe Chatrier ist jedoch für alle unangenehm; viele Zuschauer tragen jetzt Pullover statt T-Shirts. Im dritten Satz dominiert Zverev von Beginn an: Er sichert sich sofort ein Break und legt ein zweites nach. Nach 2 Stunden und 14 Minuten verwandelt er seinen ersten Matchball zum 6:1-Sieg. Für Zverev bleiben damit noch drei Siege bis zum ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere





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