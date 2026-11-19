Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals in Turin im dritten Gruppenspiel auf Arthur Fils. Das Match findet am 19. November um 20:30 Uhr statt und wird in Deutschland exklusiv bei Sky übertragen.

Alexander Zverev steht bei den ATP Finals in Turin bereits im Halbfinale. Vor dem letzten Gruppenspiel wartet nun der Franzose Arthur Fils auf den Deutschen, der das Duell am 19. November um 20:30 Uhr bestreiten wird. Für Zverev geht es in diesem Match nicht nur um einen Gruppensieg, sondern auch um die Vorbereitung auf die entscheidenden Turniertage.

Der Halbfinaleinzug wurde durch einen Sieg gegen Ben Shelton möglich, den Zverev mit 6:2, 7:6 bezwang. Der Hamburger hat damit seine Position in der Gruppe gefestigt und sich den nächsten Schritt im Turnier gesichert.

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Zverev sichert Halbfinale gegen Ben Shelton

Alexander Zverev hat seinen Halbfinaleinzug bei den ATP Finals mit einem 6:2, 7:6 gegen Ben Shelton perfekt gemacht. Der Sieg gegen Shelton hat für Zverev eine besondere Bedeutung, da der Amerikaner als sein Lieblingsgegner gilt.

Der Erfolg zeigt, dass Zverev auch unter Druck in den entscheidenden Phasen der Sätze stabil geblieben ist. Der zweite Satz wurde im Tiebreak mit 7:6 entschieden, was die Enge der Partie deutlich macht. Für den Deutschen war dieser Sieg der wichtigste Schritt, bevor das letzte Gruppenspiel anstand.

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Gruppenspiel gegen Arthur Fils am 19. November

Das dritte Gruppenspiel zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils findet am 19. November um 20:30 Uhr in Turin statt. Der Termin steht damit fest, und beide Spieler gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Partie.

Arthur Fils ist kein leichter Gegner für Zverev, auch wenn der Franzose in dieser Gruppe bislang nicht im Mittelpunkt stand. Dennoch bleibt die Partie für den Hamburger wichtig, weil ein Sieg den Weg Richtung Titel weiter ebnen würde. Zverev könnte zudem im weiteren Turnierverlauf erneut auf Gegner aus dieser Gruppe treffen, weshalb eine starke Leistung im letzten Gruppenspiel ein klares Signal wäre.

Ein Sieg gegen Fils wäre für Zverev daher mehr als nur ein weiterer Erfolg in der Gruppenphase. Er würde zeigen, dass der Deutsche auch gegen einen Spieler, der nicht als Lieblingsgegner gilt, konstant seine Form abrufen kann. Gerade bei einem Turnier dieser Größe zählt jede Partie.

Übertragung bei Sky ohne Free-TV

Das gesamte Turnier der ATP Finals wird in Deutschland exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Wer das Spiel zwischen Zverev und Fils live verfolgen möchte, benötigt daher ein Sky-Angebot.

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Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht. Zuschauer ohne Zugang zu Sky müssen sich deshalb auf andere Informationsquellen wie einen Liveticker verlassen, um den Verlauf der Partie am 19. November um 20:30 Uhr mitzuverfolgen.