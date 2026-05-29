Zverev gegen Halys bei den French Open: Erstes Sandplatz-Duell nach Miami-Sieg

Alexander Zverev und der Franzose Quentin Halys treffen bei den French Open aufeinander. Nach Zverevs Sieg im bisher einzigen Vergleich auf Hartplatz steht nun das erste Sandplatz-Match an. Alle Infos zur Übertragung.

Alexander Zverev , der Weltranglisten-Dritte, trifft bei den French Open auf den Franzosen Quentin Halys . Nach souveränen Siegen über Benjamin Bonzi und Tomas Machac will Halys auch die nächste Herausforderung meistern.

Die bisherige Bilanz spricht für Zverev: Das einzige Aufeinandertreffen fand im März in Miami auf Hartplatz statt, Zverev gewann in zwei knappen Sätzen. In Roland Garros stehen sich die beiden nun erstmals auf Sand gegenüber. Für Tennisfans ist die Übertragung im Free-TV auf Eurosport sowie über den kostenlosen Livestream auf Joyn.de möglich. Das Duell ist für Freitag geplant, Spielbeginn frühestens 20.15 Uhr.

Die Partie kann zudem über den kostenpflichtigen Streamingdienst Discovery+ verfolgt werden, was ebenfalls gilt. Damit haben Zuschauer mehrere Optionen, das Spiel live zu erleben





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