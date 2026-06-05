Zverev gegen Mensik: Agassis Analyse zum Halbfinale der French Open

André Agassi bewertet das Halbfinale der French Open zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik. Er sieht Zverev als leichten Favoriten, warnt jedoch vor Nervosität und betont die taktischen Unterschiede beider Spieler.

Die bevorstehende Begegnung im Halbfinale der French Open verspricht für den deutschen Spitzenreiter im Herrentennis ein mögliches Durchbruch‑Ereignis, das den lang ersehnten Grand‑Slam‑Triumph endlich greifbar machen könnte.

Am Freitag um 14.30 Uhr wird der 28‑jährige Alexander Zverev im Duell gegen den 20‑jährigen Tschechen Jakub Mensik antreten, der sich in diesem Turnier bereits überraschend bis ins Halbfinale vorgedrängt hat. Zverev, der bereits drei Finalteilnahmen an Grand‑Slam‑Turnieren hinter sich hat, musste sich im Vorjahr in Madrid nach einer hart umkämpften Dreisatz‑Schlacht gegen Mensik nur knapp durchsetzen. Dieses Jahr steht er nun vor der Herausforderung, nicht nur körperlich, sondern vor allem mental die richtige Balance zu finden.

Der achtmalige Grand‑Slam‑Sieger André Agassi, der als einer der erfahrensten Analysten des Sports gilt, hat sich zu dem Match geäußert und warnt Zverev vor einer möglichen Nervosität, da er bislang noch keinen großen Titel auf diesem prestigeträchtigen Sandplatz gewonnen hat. Agassi betont, dass Zverev mehr Zeit zum Nachdenken haben werde, was pressionsbedingt zu Unsicherheiten führen könne. In taktischer Hinsicht sehen beide Spieler ihre Stärken und Schwächen klar definiert.

Zverev verfügt über eine solide, defensiv orientierte Rückhand, die ihm auf dem langsamen Sand besonders nützlich ist. Seine Aufschlagvariante, wenn auch nicht überragend, verschafft ihm einen leichten Vorteil gegenüber Mensik, dessen Aufschlag noch etwas inkonsistent wirkt. Auf der Vorhandseite hingegen besitzt der Tscheche eine sehr kräftige, aggressive Inside‑Out‑Schlagtechnik, die jedoch häufig nicht die gewünschte Breite im Feld erreicht.

Agassi kritisiert, dass Mensiks Vorhand meist zu stark nach innen gerichtet sei, während Zverev dagegen lieber cross‑court arbeitet und damit die Vorhand-Ecke des Gegners besser ausnutzt. Diese Unterschiede könnten das Match entscheidend prägen, denn Zverevs beidhändige Rückhand gilt als einer der besten Defensivschläge im modernen Tennis, während Mensiks Aggressivität ihn gegen stärkere Gegner zu unerwarteten Auftritten befähigt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Agassi die Favoritenfrage zugunsten von Zverev neigt, obwohl er anerkennt, dass Mensik im bisherigen Verlauf des Turniers immer wieder über sich hinausgewachsen ist. Er erwartet, dass Mensik von Beginn an offensiv Druck ausübt, während Zverev möglicherweise mit einer gewissen Zurückhaltung ins Spiel starten könnte. Wer von beiden letztlich die Oberhand behält, wird von vielen Faktoren abhängen - von der mentalen Stabilität über die taktische Umsetzung bis hin zur physischen Verfassung an diesem entscheidenden Tag.

Das Duell bleibt also offen und verspricht ein spannendes Spektakel für Tennisfans weltweit.





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