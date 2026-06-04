Zverev gegen Mensik im französischen Halbfinale: Ein Wechsel im großen Format

Zverev trifft auf den tschechischen Aufsteiger Jakub Mensik im Halbfinale der French Open - ein Match, das die Nationalität eines der jüngsten Favoriten -

Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open vor dem tschechischen Top-Talent Jakub Mensik , einem 20‑jährigen Spieler, der seit seiner Jugend von Novak Djokovic gefördert wurde.

Mensik gilt als äußerst unberechenbar, weil er an guten Tagen Weltstars besiegen kann, aber an weniger erfolgreichen Tagen kaum Interesse zeigt. Für Zverev bedeutet der kommende Schlagabtausch eine bedeutende Herausforderung, bevor er möglicherweise ins Finale einzieht. Im Vergleich liegt Zverev im Ranking erst seit seinem Sieg in Paris, während Mensik im März 2025 sein erstes ATP-Master-1000-Turnier in Miami gewann, nachdem er im Finale überraschend Novak Djokovic in zwei Sätzen besiegt hatte.

Dieser Sieg war für Mensik persönlich von besonderer Bedeutung, denn Djokovic war einer der ersten Erwachsenen, die ihn als Junior entdeckt und förderten. Im Laufe des Jahres 2026 hat Mensik weitere Erfolge erzielt - etwa den Sieg bei den ATP-Turnieren in Auckland und Doha, wo er Jannik Sinner, den Weltranglisten-Ersten, im Viertelfinale ausschlug. Doch sein Weg war nicht immer geprägt von Erfolg: Vor den French Open hat er zu Hause in Hamburg sowohl schnelle Siege als auch spektakuläre Niederlagen hingelegt.

Die Phase vor dem Turnier war von Krankheit und körperlichen Problemen begleitet, darunter eine Zehenscheideinfektion und ein Virus, die seine Einsatzkraft im Sand stark beeinträchtigten. Bei diesen Umständen meldete er einen ganz geringen Gesundheitszustand an und äußerte sich bei den Medien, besonders bei Eurosport in einem Interview mit John McEnroe. Er erklärte, dass Mensik mit seiner Mentalität und seiner Unberechenbarkeit ein hartes Mittel für Zverev wäre.

Auch der ehemalige Deutschen Tennisspieler Boris Becker warnte darauf hin, dass der junge Tscheche keine Angst hat, wenn er das große Detail in ein Welt-final spielt. Anders als bei der Begegnung im April, als Mensik im Achtelfinale von Madrid unter Zverev verlor, steht er nun vor einer neutralen Herausforderung - der Halbfinalschleife, die sowohl für die Männer ein relativer neues Kapitel konstituiert und hilft.

In Bezug auf Spielerleistungen erwähnte Zverev, dass ich beim zogen Gestalt von, "Mensik wird mich stark prüfen, wenn er wie heute spielt", als Teil seiner ganz wichtigen Entwicklung. Dieses Spiel hat für Zverev große emotionale Bedeutung, mit einem Wunsch, die größte Frage des Tournee-Formats ..





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