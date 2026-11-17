Alexander Zverev gewinnt sein Eröffnungsmatch gegen Rafael Jodar bei den ATP Finals in Turin. Jetzt wartet Ben Shelton im zweiten Gruppenspiel.

Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch bei den ATP Finals 2024 in Turin klar gewonnen. Der Deutsche setzte sich am Montag mit 6:4 und 6:4 gegen den spanischen Gegner Rafael Jodar durch. Damit liegt er nun gut aufgestellt für die zweite Partie der Gruppenphase, in der er am Dienstag auf den US-Amerikaner Ben Shelton trifft. Gegen Shelton hatte Zverev im September bei den US Open gewonnen und führt in der Gesamtbilanz gegen diesen Gegner makellos.

Verlust des Fokusses durch Medienrummel

Vor dem Start in Turin war die Stimmung um Zverev herum von intensiven öffentlichen Diskussionen geprägt. Der Spieler selbst gab offen zu, dass er in der Zeit zuvor Schwierigkeiten hatte, sich voll auf das Tennis zu konzentrieren. Er erwähnte dabei insbesondere die Debatte um das Erklimmen der Weltrangliste und die mediale Auseinandersetzung mit seinem Ex-Trainer Boris Becker. Diese Ablenkung habe ihn in der Anfangsphase belastet, sodass er nicht den nötigen Fokus auf das Spiel hatte.

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Im Vergleich zum ersten Tag fühlte sich Zverev nach dem Sieg gegen Jodar jedoch deutlich besser. Er erklärte, dass er das Spiel viel mehr genießen konnte und sich endlich wieder voll auf seine sportlichen Aufgaben fokussieren kann. Dieser mentale Shift scheint entscheidend für den erfolgreichen Start in die Finals gewesen zu sein. Die Abwesenheit des medialen Trubels hat ihm geholfen, seine Konzentration zurückzugewinnen.

Ben Shelton als nächster Widersacher

Der nächste Gegner für den Deutschen ist Ben Shelton, der ebenfalls in der Gruppe spielt. Shelton schlug am Sonntag den Franzosen Arthur Fils in drei Sätzen mit 6:2, 3:6 und 6:3. Damit zeigt der US-Amerikaner, dass er sich in guter Form befindet und auf dem Weg ins Halbfinale mitzählen will. Shelton ist einer der absoluten Lieblingsgegner von Zverev, gegen den der Weltranglistenerste in sechs Begegnungen noch jedes Spiel gewinnen konnte.

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Diese positive Historie sollte auch am Dienstag eine gute Grundlage sein. Ein Sieg gegen Shelton würde Zverev die Chance geben, sich bereits vorzeitig für das Halbfinale zu qualifizieren. Das wäre ein wichtiger strategischer Schritt, da er dann im dritten Gruppenspiel gegen Arthur Fils eventuell Rotation betreiben kann. Das Ziel bleibt es, die ATP Finals zum dritten Mal nach 2018 und 2021 zu gewinnen.

Keine Free-TV-Übertragung der Matches

Für Tennis-Fans in Deutschland gibt es jedoch schlechte Nachrichten regarding der Übertragung der Matches. Von den ATP Finals gibt es keine Free-TV-Übertragung. Das gilt auch für Zverevs Partie gegen Shelton am Dienstag. Die Spiele werden exklusiv nur beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Zusätzlich laufen die Spiele auch beim Streaming-Dienst von ATP Tennis TV.

Damit müssen die Zuschauer bereit sein, Gebühren für Sky zu zahlen, um die Partien des deutschen Stars verfolgen zu können. Diese Exklusivität der Rechte sorgt dafür, dass der Zugang zu den Top-Tennisereignissen eingeschränkt ist. Fans, die nicht über ein entsprechendes Abo verfügen, müssen auf Zusammenfassungen oder Live-Scoring zurückgreifen, um den Fortschritt der deutschen Hoffnung zu verfolgen.

Formkurve und Titelverteidigung

Trotz der positiven Statistik gegen Shelton darf der US-Amerikaner nicht unterschätzt werden. Shelton ist zuletzt stark in Form gewesen und hatte beim Masters in Paris erst im Finale gegen Carlos Alcaraz verloren. Alcaraz ist einer der stärksten Spieler der aktuellen Szene, was die hohe Klasse Sheltons unterstreicht. Zverev muss sich also auf ein hartes Duell einstellen, das weit mehr als nur eine形式lichkeit sein wird.

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Die Konfrontation mit Shelton ist der Schlüssel zur weiteren Qualifikation. Ein Erfolg würde nicht nur die psychologische Dominanz festigen, sondern auch die Gruppendominanz sichern. Der Deutsche hat die Möglichkeit, sich frühzeitig von Druck zu entlasten und mit mehr Freiheit im abschließenden Spiel gegen Fils zu agieren. Die Erwartungen an Zverev sind hoch, da er als einer der Favoriten auf den Titel gilt.