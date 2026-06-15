Zverev gewinnt ersten Grand-Slam-Titel bei French Open

Alexander Zverev sichert sich nach emotionaler Woche und Überwindung von Druck und Verletzungen seinen ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open.

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen und damit einen Meilenstein in seiner Karriere gesetzt. Der 29-jährige Deutsche besiegte im Finale den Spanier Carlos Alcaraz in einem hochdramatischen Fünf-Satz-Krimi.

Dieser Sieg markiert den Höhepunkt einer langen Reise, die von Numerous Verletzungen, insbesondere der schweren Fußverletzung 2022, geprägt war. Zverevs Weg zum Titel war von intensivem mentalem Druck begleitet, besonders nach dem überraschenden Ausscheiden des Weltranglistenersten Jannik Sinner in der zweiten Runde. Zverev gestand ein, dass er in dieser Woche kaum geschlafen habe und sich selbst belogen habe, um den Erwartungen standzuhalten. Die unerwartete Favoritenrolle habe ihn zusätzlich belastet.

Nach dem Finalsieg gegen Alcaraz, einem der dominierenden Spieler der Saison, konnte Zverev endlich den langersehnten Triumph feiern. Er betonte, dass ihm nun niemand diesen Titel mehr nehmen könne, selbst wenn es in Zukunft schlechter laufe. Der Sieg stärke ihn für zukünftige Herausforderungen und ändere seine Perspektive auf Grand-Slam-Turniere. Zverev, der bereits Olympiasieger ist und bei den US Open 2020 das Finale erreichte, hat mit diesem Erfolg sein Ziel erreicht und sich im Kreis der Grand-Slam-Champions etabliert.

Die Tenniswelt blickt nun gespannt auf seine weitere Karriere, die nach vielen Tiefen nun einen Höhepunkt erreicht hat. Dieser Triumph wird Zverevs Selbstvertrauen nachhaltig prägen und seinen Status im deutschen Sport weiter festigen. Sein Umgang mit Druck und Rückschlägen macht diese Leistung umso bemerkenswerter und inspirierender für nachfolgende Generationen





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