Zverev gewinnt French Open: Sophia Thomallas dramatische Zugfahrt zum Finale

Tennisspieler Alexander Zverev gewinnt die French Open. Seine Freundin Sophia Thomalla erlebt eine abenteuerliche Anreise mit Hindernissen und feiert den Sieg später im Zug und einem Pariser Club. Zverev wird in Hamburg empfangen und könnte weitere Grand-Slam-Titel folgen.

Alexander Zverev hat die French Open gewonnen und damit endlich den lang erhofften Grand-Slam-Titel errungen. Während er auf dem Platz triumphierte, erlebte seine Freundin Sophia Thomalla eine wahre Odyssee, um rechtzeitig nach Paris zu kommen.

Ursprünglich wollte die Moderatorin nach Abschluss des Finals von ihrem Arbeitsort Köln aus anreisen, doch das Match zog sich über fünf Sätze. Daher blieb ihr nur der letzte Zug in die französische Hauptstadt. Aufgrund von Problemen mit der Online-Buchung stand die Reise kurz vor dem Aus, doch eine aufmerksame Schaffnerin erkannte Thomalla und half ihr spontan. So erreichte sie Paris, verpasste jedoch den Beginn des Finales.

Im Zug war die Aufregung so groß, dass sie das Spiel nur unterbrochen verfolgen konnte. Thomalla reiste nicht allein an - sie hatte ihren neuen Hund Buba dabei, ein Geschenk von Zverev, das ihn sehr freute. Nach Zverevs Sieg stand zunächst der Hund im Mittelpunkt, nicht der Pokal. Später feierten beide in einem Club, bevor Zverev nach Monte Carlo und dann nach Hamburg weiterreiste, wo er offiziell empfangen werden soll.

Thomalla äußerte sich voller Stolz auf Zverev, der damit in die Reihe der deutschen Grand-Slam-Sieger aufrückt. Sie wies Kritik zurück und prophezeien weitere Titel. Besonders freut sie sich für Zverevs Eltern, die ihn jahrelang unterstützt haben





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