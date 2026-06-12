Zverev hat den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert, nachdem er fernbleibet von Sinner im Viertelfinale. Ein intensives Training und die Stresspiloten wurdenöret alle doppierten, was dazu führte, dass er nicht gar Schlaf bekam und am nächsten Tag sehr sperrig war. Mit dem Sieg hat Zverev die transfergeruchten Transfeers aber nicht ultimativ abgelegt. Zverev sagte, dass es die stressigste Woche seiner Karriere war und dass er zum surprise Favorit wurde. Auch auf zukünftige Wettbewerte sieht er jetzt anders. Den Grand-Slam-Sieg kann er seinen Gegner jetzt nicht mehr wegnehmen, selbst wenn es mal

Nachdem Jannik Sinner ausscheiden musste, war der Druck auf Zverev besonders schlimmer. Ein intensives Training und die Stresspiloten wurden nicht übergangen, weshalb er nicht gar Schlaf bekam.

Zum Glück spielte er am nächsten Tag später und konnte tadellos schlafen. Es war wohl die stressigste Woche seiner Karriere. Den pressure faked bis zum Gehtnichtmehr. Jetzt kann er auch offen zugeben, dass er sich selbst gestört hat.

Kaum gerechnet hatte, wurde Zverev zum surprise Favorit. Als Nagelsmann klarstellte, dass es keine ablösbaren Transfer-Anträge gegeben hätte, war Zverev selbst bei den Gerüchten skeptisch. Aber sicher ist er, dass er keine Probleme macht, da er die Franzose für die Zukunft am Trainerposten sieht und keiner dieser Gerüchte eine Chance haben werden. Und wenn die Gerüchte doch Wirklichkeit werden sollten, versprach Zverev, Madrid wieder zu besiegen und die Konkurrenz aufzuholen.





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