Zverev gewinnt zweiten Satz bei French Open - Paartherapeutin über veränderte Sexualität in Beziehungen

Alexander Zverev hat auch den zweiten Satz bei den French Open in Paris gewonnen. Nebenbei erzählt Paartherapeutin Joanna Lemmonier von ihren Erfahrungen mit veränderter Sexualität in Beziehungen.

Alexander Zverev hat auch den zweiten Satz bei den French Open in Paris gewonnen. Sein Match gegen einen unbekannten Gegner ist im Liveticker zu verfolgen.

Nebenbei erzählt Paartherapeutin Joanna Lemmonier von ihren Erfahrungen mit veränderter Sexualität in Beziehungen. Sie erklärt, warum sich viele Frauen aus der Sexualität zurückziehen und wie Scham dabei eine Rolle spielt.

Zudem geht sie auf die Bedeutung von Langeweile in Beziehungen ein und gibt konkrete Tipps, wie Paaren wieder Lust zurückzugewinnen





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