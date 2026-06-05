Zverev im Finale der French Open gegen Cobolli - Arnaldis Krankheitsausfall eröffnet Italiener die Partie

Alexander Zverev trifft im French‑Open‑Finale auf Flavio Cobolli, nachdem Matteo Arnaldi wegen plötzlicher Krankheit ausfiel. Cobolli spricht über Freundschaft, Trauer und Vorfreude.

Im Finale der French Open steht Alexander Zverev (29) nun dem 24-jährigen Italiener Flavio Cobolli gegenüber. Ursprünglich sollte Cobollis Gegner im Halbfinale Matteo Arnaldi (25) sein, der unerwartet aussetzen musste, weil er sich am Freitagabend plötzlich sehr krank fühlte.

Arnaldi, derzeit Weltranglistenplatz 104, berichtete, dass er bereits in der Nacht zuvor Magenbeschwerden hatte, die sich in den frühen Morgenstunden zu hohem Fieber entwickelten. Er war so schwach, dass er nicht mehr aus dem Bad kommen konnte und schließlich vom Arzt die Entscheidung erhielt, das Spiel abzusagen. Trotz intensiven Trainings am Vorabend war sein Zustand nicht zu retten. Der italienische Spieler vermutete ein Virus, gab aber zu bedenken, dass die Ursache auch im Abendessen gelegen haben könnte.

Er entschuldigte sich bei den Ticketinhabern und zog damit die Weichen für Cobollis Aufstieg ins Endspiel. Cobolli, ein guter Freund von Arnaldi, äußerte bewegende Worte über den plötzlichen Ausfall seines Kameraden. Er beschrieb Arnaldi als große Inspiration, sowohl auf als auch neben dem Platz, und betonte dessen menschliche Qualitäten. Der italienische Spieler war tief berührt, als ihm die Nachricht von Arnaldis Krankheit überbracht wurde, und musste sogar weinen.

Gleichzeitig brachte ihn diese traurige Situation in das Finale, was bei ihm ein gemischtes Gefühl von Trauer und Freude hervorrief. Cobolli zeigte sich dankbar für die Chance, die sich ihm dadurch bot, und betonte, dass er sowohl für Arnaldi als auch für das Publikum dankbar sei. Im Vorfeld des Finales sprach Cobolli über seine Vorbereitung und darüber, ob die fast vier freien Tage, die er nun vor dem Endspiel hat, ein Vorteil sein könnten.

Er lachte und versprach, nach dem Finale mehr darüber zu berichten. Der 24‑jährige Italiener plant, noch am Abend vor dem großen Match zu trainieren, um sowohl körperlich als auch mental optimal vorbereitet zu sein. Zverev, der bereits mehrfach Grand‑Slam‑Titel gewonnen hat, wird also einem jungen, hungrigen Herausforderer gegenüberstehen, der nach dem plötzlichen Rückzug seines Freundes nun mit gemischten Emotionen ins Finale geht. Die Tenniswelt blickt gespannt auf das Duell zwischen Erfahrung und Nachwuchsdynamik, das am Abend des 5. Juni im Pariser Stade Roland‑Garros ausgetragen wird





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