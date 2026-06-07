Zverev im Finale der French Open gegen Cobolli - Kampf um den ersten Grand‑Slam

Alexander Zverev steht im Finale der French Open 2026 vor Flavio Cobolli. Nach Siegen über Jodar und Mensik kämpft er trotz Oberschenkelproblemen um den ersten Grand‑Slam‑Titel. Das Match wird am 7. Juni um 15:00 Uhr frei im Fernsehen und per Livestream übertragen.

Der Deutsche Alexander Zverev kämpft weiterhin um seinen ersehnten Grand‑Slam‑Titel bei den French Open . Nachdem er im Viertelfinale den 19‑jährigen Spanier Rafael Jodar in drei klaren Sätzen besiegt und im Halbfinale den tschechischen U19‑Weltmeister Jakub Mensik souverän überstehen ließ, steht nun das Finale gegen den 24‑jährigen Italiener Flavio Cobolli auf dem Programm.

Das Duell wird am 7. Juni um etwa 15:00 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, Livestreams gibt es kostenfrei auf Joyn und ein Liveticker hält die Fans in Echtzeit auf dem Laufenden. Im vierten Satz des Finales offenbarte Zverev zwischen den Ballwechseln körperliche Beschwerden, die auf einen verspannten Oberschenkel zurückzuführen waren. Trotz der Schmerzen versuchte er, das Tempo hochzuhalten, setzte seine Inside‑in‑Vorhand ein und erreichte sogar einen Break.

Kurz darauf wurde er von seinem Betreuer Marcelo Melo mit Mineraltrunk versorgt - ein Hinweis darauf, dass die Muskulatur stark beansprucht war. Der darauffolgende Tie‑Break ging jedoch zu Gunsten von Cobolli, der damit den fünften Satz erzwingen konnte. Nachdem Cobolli in einer starken Phase den Satzausgleich herbeigeführt hatte, entwickelte sich ein heftiger Schlagabtausch. Die beiden Kämpfer tauschten mehrere Breakmöglichkeiten aus, doch erst in der entscheidenden Phase zeigte sich Zverev wieder in alter Form.

Mit präzisem Aufschlag und dominanten Grundschlägen gewann er das zweite‑einhalbte Set, sodass er mit 2:1 in den Sätzen in Führung lag. Die zweite Satzhälfte war von wechselhaften Momenten geprägt. Zverev wirkte zunächst souverän, verlor jedoch an seinem eigenen Aufschlag plötzlich die Kontrolle, was Cobolli zu einem entscheidenden Break verhalf. Dieses Momentum verschob sich erneut, als Zverev in der Rückhand‑ und Vorhandlinie die Fehler von Cobolli ausnutzte und die Punktzahl wieder auf seine Seite drehte.

In den kritischen Momenten des letzten Satzes hielt Zverev die Nerven und reduzierte seine Fehlquote drastisch, während Cobolli - trotz seines Talents - doppelt so viele unerzwungene Fehler machte. Der Deutsche präsentierte drei‑mal so viele Winner wie sein Gegner und dominierte das Geschehen physisch und mental.

Sollte er dieses Match für sich entscheiden, würde er damit den ersten Grand‑Slam‑Titel seiner Karriere einfahren - ein Ereignis, das nach dem Aus von Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und weiteren Favoriten zu einer der größten Chancen für Zverev geworden ist. Das Finale verspricht ein hochklassiges Duell, das sowohl im Free‑TV von Eurosport als auch im kostenlosen Joyn‑Livestream verfolgt werden kann





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