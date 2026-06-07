Zverev im Finale der French Open gegen Cobolli - Kann er den ersten Grand-Slam-Titel holen?

Alexander Zverev trifft im Finale der French Open auf Flavio Cobolli. Für den Deutschen ist es der vierte Anlauf auf den ersten Grand-Slam-Titel, während der Italiener erstmals in einem Major-Endspiel steht. Zverev geht als Favorit in die Partie, muss aber seine Nerven im Zaum halten.

Nach zwei Wochen und sechs Duellen steht Alexander Zverev (29) heute im Finale der French Open . Gegen Flavio Cobolli (24) soll heute endlich der erste Grand-Slam-Titel her.

Zverev geht also als großer Favorit in die Partie - kann er dem Druck standhalten? Die Bilanz der beiden spricht klar für Zverev. Drei der vier Duelle entschied die deutsche Nummer 1 für sich. Bereits zwei Duelle gab es in diesem Jahr auf Sand.

In München siegte der Italiener, in Madrid schlug Zverev zurück. Und heute? Ab 15 Uhr betreten die beiden den Court Philippe-Chatrier. Kann Zverev in seinem vierten Major-Finale endlich gewinnen und so der erste deutsche Grand-Slam-Sieger bei den Herren seit 1996 werden?

Die Antwort gibt es jetzt - auch hier im Live-Ticker von SPORTBILD. Cobolli steht bei den French Open zum vierten Mal seit dem Debüt 2023 im Hauptfeld. Wie bei Zverev (2015) war ein erster Anlauf 2022 in der zweiten Qualifikationsrunde gescheitert. Als bestes Abschneiden stand bisher die dritte Runde vor zwölf Monaten zu Buche.

Während der vergangenen zwei Wochen schaltete der 24-Jährige Andrea Pellegrino, Yibing Wu und den an 18 gesetzten Learner Tien aus, benötigte gegen Zachary Svajda und den an vier gesetzten Félix Auger-Aliassime jeweils vier Sätze. Das Halbfinale musste der an zehn gesetzte Toskaner nicht spielen, weil der italienische Landsmann Matteo Arnaldi erkrankt nicht antreten konnte. Übrigens spielte Cobolli bei den Junioren zwei French-Open-Finals im Doppel und gewann jenes im Jahr 2020 an der Seite des Schweizers Dominic Stricker.

Zverev hat als Junior im Einzel zwei Grand-Slam-Finals bestritten, 2013 hier an dieser Stelle verloren und im Jahr darauf in Melbourne gewonnen. Bei den US Open 2020 hatte Zverev die Trophäe zum Greifen nah, lag gegen Dominic Thiem zwei Sätze vorn und verlor letztlich im Tie-Break des fünften Durchgangs. 2025 bei den Australian Open war Deutsche gegen Jannik Sinner chancenlos.

Dazwischen spielte Zverev auch hier auf dem Pariser Sand bereits ein Endspiel, führte 2024 gegen Carlos Alcaraz 2:1 in den Sätzen und zog am Ende doch den Kürzeren. In diesem Jahr steht er in Roland Garros zum elften Mal im Hauptfeld und bahnte sich seinen Weg gegen Benjamin Bonzi, Tomáš Macháč, Quentin Halys, Jesper de Jong, den an 27 gesetzten Rafael Jódar und Jakub Menšík, die Nummer 26 der Setzliste.

Lediglich gegen den letztgenannten Tschechen und gegen Halys gab Zverev einen Satz ab. Und auch im heutigen Match ist der 29-Jährige auf dem Papier der Favorit. Doch während Cobolli erstmals überhaupt im Endspiel steht, ist es für Zverev bereits der vierte Anlauf. Die Chance auf den ersehnten Major-Titel war selten so groß, denn die schärfsten Konkurrenten sind schon lange nicht mehr dabei.

Carlos Alcaraz konnte verletzungsbedingt gar nicht antreten. Der zuletzt für Zverev ebenfalls unschlagbare Jannik Sinner musste überraschend früh die Segel streichen - genau wie Novak Djokovic. Also war der Weg geebnet. Und der an zwei gesetzte Hamburger ergriff die Gelegenheit bisher beim Schopfe und schaffte es in dieses Finale.

Die Nervenstärke wird heute entscheidend sein. Zverev hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass er unter Druck seine beste Leistung abrufen kann, aber auch, dass er manchmal an entscheidenden Punkten wackelt. Cobolli hingegen hat nichts zu verlieren und wird befreit aufspielen. Die französische Kulisse auf dem Court Philippe-Chatrier ist berüchtigt für ihre Lautstärke, und beide Spieler werden alles geben, um den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere zu erringen.

Es wird ein spannendes Match erwartet, das Tennis-Fans auf der ganzen Welt mitfiebern lässt. Das Finale der French Open 2026 verspricht, ein historischer Moment zu werden - egal, ob Zverev endlich den Durchbruch schafft oder Cobolli die Sensation perfekt macht





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