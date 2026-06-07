Zverev im French‑Open‑Finale: Chance auf den ersten Grand‑Slam‑Titel gegen Cobolli

Der Weltranglistenerste Alexander Zverev steht im Finale der French Open vor dem großen Durchbruch. Gegen den Italiener Flavio Cobolli muss er Druck bewältigen und Fokus zeigen, um endlich den ersten Major zu gewinnen.

Alexander Zverev , der aktuelle Weltranglistenerste, steht kurz davor, seinen ersten Grand‑Slam-Titel zu holen. Im Finale der French Open trifft er auf den 24‑jährigen Italiener Flavio Cobolli , der das Turnier überraschend ohne große Kontroverse erreicht hat.

Zverev, der seit über einem Jahrzehnt an der Schwelle zu einem Major-Erfolg steht, geht als klarer Favorit ins Endspiel und muss nun den enormen Erwartungsdruck bewältigen. Der Deutsche betont in den Vorbereitungen seine eigentliche Stärke: "Das Einzige, das ich beeinflussen kann, ist, dass ich gutes Tennis spiele. Ich werde versuchen, mein Level zu zeigen und die richtigen Dinge zu tun. Das ist das Einzige, was für mich zählt.

" Diese fokussierte Haltung soll ihm helfen, die nervöse Spannung zu zügeln, die mit einem so bedeutenden Turnier einhergeht. Der Weg ins Finale war für beide Spieler von unterschiedlichen Ereignissen geprägt. Im Halbfinale musste Zverevs Landsmann Matteo Arnaldi aufgrund eines Infekts zurückziehen, wodurch Cobolli als einziger Gegner im Halbfinale übrigblieb. Zuvor hatte Zverev bereits mehrfach gegen den Italiener gewonnen - die Bilanz liegt bei drei Siegen für den Deutschen gegenüber einem einzigen Treffer für Cobolli.

Die beiden trafen bereits beim Laver‑Cup 2024 in Berlin aufeinander, wo Zverev Cobolli als "netten Menschen mit gutem Herzen" beschrieb, der bei näherem Kennenlernen "unglaublich witzig" sei. Trotz dieser freundschaftlichen Begegnungen sei das Endspiel kein Moment für Freundschaft, sondern ein reines Aufeinandertreffen der Top‑Talente. Im vergangenen Masters‑Turnier in Madrid spielten die beiden ebenfalls gegeneinander, wobei Zverev erneut die Oberhand behielt.

Die mediale Begleitung des Finales ist umfassend: Die French‑Open‑Spiele werden in diesem Jahr sowohl im Free‑TV als auch auf Eurosport 2 live übertragen, während das Endspiel zusätzlich im Free‑TV über Nitro zu sehen ist. Für Streaming‑Fans steht das Turnier auf HBO Max und über weitere Online‑Plattformen zur Verfügung. Auf SPORTBILD.de können Interessierte das Duell in einem Liveticker verfolgen.

Auch Expertenmeinungen fließen in die Berichterstattung ein: Boris Becker, der als Experte für Eurosport in Paris fungiert, sieht Zverev eindeutig in der Favoritenrolle, warnt jedoch vor Selbstgefälligkeit. Er betont, Zverev habe "seit zehn, elf Jahren an der Tür geklopft" und müsse deshalb "druckvoll spielen und nichts an sich ranlassen". Gleichzeitig beschreibt Becker Cobolli als "gefährlich" und weist darauf hin, dass der Weltranglistendritte dem Deutschen nicht leichtmachen werde. Zverev selbst bleibt gelassen: "Ich habe mich auf meine Sachen konzentriert.

Und das werde ich auch weiterhin tun.

" Das kommende Finale verspricht damit nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch ein intensives psychologisches Duell zwischen Erfahrung und jugendlichem Ehrgeiz, das Tennisfans weltweit in Atem halten wird





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