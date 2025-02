Zverev kämpft gegen Gepäck-Chaos in Buenos Aires

Alexander Zverev hat ein unerwartetes Gepäckproblem vor seinem Sandplatzturnier in Buenos Aires. Mehrere Taschen wurden versehentlich auf die Malediven geschickt, während der deutsche Tennisstar nach Rom reiste. Trotz des Missgeschicks bleibt Zverevs Fokus auf dem Sandplatz und seinen Zielen, den ersten Grand Slam Sieg bei den French Open zu feiern.

Alexander Zverev will seinen Frust vom verlorenen Australian-Open-Finale in Buenos Aires auf seinem Lieblingsbelag Sand ausleben. Doch zunächst muss er ein Gepäckproblem lösen. „Kann mir irgendjemand erklären, wie um alles in der Welt es möglich ist, dass ich von Rom nach Buenos Aires fliege, aber meine Taschen anstatt mit mir auf die Malediven geschickt werden?“, schrieb der deutsche Tennis star bei Instagram und fügte scherzend hinzu: „Ich glaube, sie brauchen schon Urlaub.

“ Die Nachricht versah Zverev mit vier lachenden Emojis. Ironischerweise verbrachte der Weltranglistenzweite nach dem Ende der Vorsaison seinen Urlaub mit Freundin Sophia Thomalla und seinem engsten Vertrautenkreis tatsächlich auf den Malediven. Dass Zverev nun aber ohne Schläger dasteht, ist unwahrscheinlich. In der Regel werden ein paar Rackets von den Profis zur Sicherheit immer mit ins Handgepäck genommen. Zverev hat zudem etwas Zeit, auf die Zusendung seines Gepäcks zu warten. Als topgesetzter Spieler bei dem Sandplatzturnier hat der Hamburger in der ersten Runde ein Freilos und tritt erst im Achtelfinale gegen den Sieger des Matches Roberto Carballes Baena aus Spanien gegen Dusan Lajovic aus Serbien an. „Ich wollte immer hierher kommen“, sagte Zverev bei einer Medienrunde. Das 250er-Turnier in der argentinischen Metropole auf Sand soll ihm helfen, bei den French Open in vier Monaten endlich den ersehnten ersten Grand-Slam-Turniersieg zu feiern. „Ich will auch schon auf Roland Garros vorausblicken, ich will so oft ich kann auf Sand spielen.“ Auch beim anschließenden Sandplatzturnier in Rio de Janeiro ist der 27-Jährige gemeldet. Zverev bereut eigene Aussage Das klar in drei Sätzen verlorene Finale bei den Australian Open in Melbourne vor drei Wochen gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner begleitet die deutsche Nummer eins aber noch immer. Er bereut seine aus der ersten Emotion heraus getätigte Aussage, dass er „einfach nicht gut genug“ für den ganz großen Coup auf der Grand-Slam-Bühne sei. „Manchmal sage ich auch Dinge, die ich bereue“, äußerte Zverev: „Ich muss an mich selbst glauben und dass ich gut genug bin, um Grand Slams zu gewinnen und dass ich gut genug bin, die Nummer eins zu werden, wenn ich mich weiter verbessere.“





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Alexander Zverev Tennis Australian Open French Open Sandplatz Gepäckverlust

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alexander Zverev startet Sandplatzsaison in Buenos AiresAlexander Zverev blickt nach der Enttäuschung bei den Australian Open auf die Sandplatzsaison. Der Tennisstar startet in Buenos Aires, doch unerwartete Herausforderungen warten auf ihn. Zverev bleibt optimistisch und will seine Position in der Weltrangliste festigen.

Weiterlesen »

Sarandí-Fluss in Buenos Aires rot verfärbtIn einem Industriegebiet in Argentinien hat sich das Wasser eines Baches rot verfärbt. Das Umweltministerium der Provinz Buenos Aires ermittelt die Ursache und nimmt Wasserproben zur chemischen Analyse. Medienberichten zufolge könnten Textilfarbstoffe verantwortlich sein. Anwohner berichten von langjähriger Wasserverschmutzung und übelriechenden Gerüchten.

Weiterlesen »

Fluss bei Buenos Aires plötzlich blutrot gefärbtAm Rande von Buenos Aires hat ein Wasserlauf einen tiefroten Farbton angenommen. Das Umweltministerium ermittelt.

Weiterlesen »

„Fluss aus Blut“: Bach in Argentinien färbt sich rotAvellaneda - Am Rande von Buenos Aires nimmt ein Wasserlauf einen tiefroten Farbton an. Das Umweltministerium ermittelt.

Weiterlesen »

«Fluss aus Blut»: Bach in Argentinien färbt sich rotAm Rande von Buenos Aires nimmt ein Wasserlauf einen tiefroten Farbton an. Das Umweltministerium ermittelt.

Weiterlesen »

Flughafen Köln/Bonn: Zoll entdeckt lebenden Hund im GepäckOb Hund, Schlagringe oder Zigaretten: Das Team des Kölner Zolls hat am Köln/Bonner Flughafen erneut verschiedene Schmuggelversuche vereitelt.

Weiterlesen »