Zverev kontert Boris Becker nach dem Paris-Aus: Der 29-Jährige hält Beckers Kritik für Unsinn und sieht keine mangelnde Anerkennung in Deutschland.

Alexander Zverev hat nach seinem Ausscheiden beim ATP-Masters in Paris auf die scharfe Kritik von Boris Becker reagiert. Der 29-Jährige sagte auf der Pressekonferenz, er glaube, dass Becker wie immer relativ viel Unsinn erzähle. Der dreimalige Wimbledon sieger hatte sich zuvor öffentlich über Zverev geäußert.

Auslöser war ein langes Interview, das Becker am Montag dem Magazin Der Spiegel gab. Darin sprach er über Zverev und seine eigene Beziehung zur derzeitigen Nummer eins der Weltrangliste. Zverev wurde in Paris als neue Nummer eins geführt, bevor er sich aus dem Turnier verabschieden musste.

Also read Boris Becker kritisiert Alexander Zverev für Distanz zu Fans

Becker kritisiert Zverevs Auftreten und Herkunft

Becker stellte im Interview die Frage, warum Zverev trotz seiner sportlichen Erfolge in Deutschland nicht uneingeschränkt positiv aufgenommen werde. Als möglichen Grund nannte er die Familiengeschichte des Spielers. Zverevs Eltern stammen aus Russland, und auf dem Platz spricht Zverev nach Beckers Schilderung russisch mit seinem Betreuerteam.

Becker bezog sich außerdem auf die politische Haltung des Tennisprofis. Zverev äußere sich nicht zum Krieg in der Ukraine. Becker sagte, er verstehe dies persönlich, räumte jedoch ein, dass diese Zurückhaltung natürlich nicht so gut ankomme. Zusätzlich stieß sich Becker an Zverevs Goldketten und an dessen schroffen und abgehackten Statements auf Deutsch.

Advertisement

Wenn Zverev mehr Respekt und vielleicht sogar Zuneigung in seinem Heimatland Deutschland wolle, dann müsse er selbst etwas dafür tun, so Beckers Forderung. Diese Aussage bildete den Kern der Kritik, auf die Zverev in Paris reagierte.

Zverev weist Vorwürfe zurück und verweist auf Publikum

Zverev selbst sieht in Beckers Äußerungen keinen sachlichen Hintergrund. Er glaube, Becker suche momentan einfach nach allem, um ihn ein wenig herunterzumachen. Dies sei Beckers Entscheidung, sagte Zverev, und er akzeptiere sie.

Zugleich betonte der Tennisprofi, dass er keine mangelnde Anerkennung wahrgenommen habe. Zverev verwies darauf, dass er im Jahr 2026 drei Grand-Slam-Finals gespielt habe. Außerdem äußerte er die Einschätzung, dass in Paris 70 Prozent der Zuschauer auf seiner Seite gewesen seien. In einer anderen Situation habe er das Verhältnis als 50:50 empfunden. Dass das Publikum in New York gegen ihn sei, wenn er gegen einen Amerikaner spiele, bezeichnete Zverev als normal.

Was der Streit für Zverev und Becker bedeutet

Der öffentliche Schlagabtausch zeigt, wie stark die Frage nach Anerkennung in Deutschland Zverevs Karriere begleitet. Becker machte die Zuneigung des Heimatlands ausdrücklich zu einer Aufgabe des Spielers. Zverev widersprach dieser Sichtweise direkt und stellte seine sportlichen Ergebnisse in den Vordergrund.

Advertisement

Für Zverev bleibt das Paris Masters ein Turnier mit der neuen Nummer eins im Feld, das live im TV, im Stream und im Ticker verfolgt werden konnte. Der Streit mit Becker lenkt jedoch den Blick neben den Platz. Beide Seiten haben ihre Positionen klar formuliert, und die Debatte über Zverevs Außenwirkung in Deutschland dürfte damit weiter Thema bleiben.