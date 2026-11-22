Alexander Zverev verliert in Turin gegen Carlos Alcaraz und kritisiert hartnäckig die Schiedsrichterin Aurelie Tourte. Boris Becker unterstützt den Deutschen.

Alexander Zverev unterlag Carlos Alcaraz am ersten Matchtag in Turin mit 3:6 und 6:7. Der spanische Weltklassespieler demonstrierte bereits im ersten Aufschlagdienst des Deutschen seine Taktik, indem er die Schiedsrichterin aufforderte, die Zeitkontrolle zu beachten. Dieses Ereignis markierte den Beginn einer Partie, die von mehreren Zeitstrafen und emotionalen Reaktionen geprägt war.

Zeitstrafen gegen Zverev im Spielverlauf

Die Französin Aurelie Tourte, die als Schiedsrichterin fungierte, wies den Hamburger darauf hin, dass er beim ersten Aufschlagdienst zu viel Zeit in Anspruch nahm. Nach der ersten Ermahnung folgte später im zweiten Satz eine zweite Verwarnung, da Zverev erneut die zulässige Zeit überschritt. Diese Strafe führte dazu, dass er beim folgenden Punkt keinen ersten Aufschlag mehr ausführen durfte, sondern direkt mit dem zweiten Aufschlag beginnen musste.

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Carlos Alcaraz nutzte diese Situation strategisch, um den Druck auf den deutschen Spieler zu erhöhen. Die Schiedsrichterin reagierte konsequent auf die Wiederholungsverstöße, was dazu führte, dass Zverev in kritischen Momenten benachteiligt wurde. Diese Entscheidungen der Linienrichter beeinflussten den Verlauf des Matches erheblich und sorgten für Diskussionen über die Strenge der Regelinterpretation.

Zverev und Becker kritisieren Unparteiische

Alexander Zverev äußerte sich empört über die Behandlung durch die Schiedsrichterin. Er gab an, dass er die Aktion von Carlos Alcaraz zunächst nicht bemerkt habe, die zweite Strafe jedoch als ungerecht empfand. Laut Zverev wartete er auf die Zuschauer, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in Bewegung befanden und nicht völlig ruhig waren. Die Situation beim Stand von 15:30 im zweiten Satz traf ihn besonders, da er gerade das Break zum 2:4 gemacht hatte.

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Boris Becker, Sky-Experte und ehemaliger Tennisstar, unterstützte die Kritik von Zverev deutlich. Er betonte, dass er eine solche Behandlung nicht einfach so hingenommen hätte. Becker warnte Alcaraz im Nachhinein davor, zu nah an das Netz zu gehen, und erinnerte daran, dass die Charaktere in der Vergangenheit anders gewesen seien. Seine Äußerungen unterstrichen die emotionale Ladung der Begegnung und die unterschiedlichen Interpretationen des Spielverlaufs.

Statistik und Ausblick auf das Davis-Cup-Duell

Diese Niederlage war die achte im direkten Duell zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Alcaraz verlor dabei insgesamt sein vierzehntes Aufeinandertreffen, doch die Bilanz bleibt knapp. Die Spannung zwischen den beiden Top-Spielern wird sich schon in wenigen Tagen wieder einstellen, da sie sich beim Davis-Cup in Bologna erneut gegenüberstehen werden. Das Halbfinale ist am kommenden Sonnabend angesetzt, wo die Nummer eins gegen die Nummer drei der Weltrangliste antreten wird.