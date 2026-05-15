Zverev kritisiert Social-Media-Formate und seine Rolle in Rom

Alexander Zverev hat seine Rolle in den sozialen Medien und seinen Auftritt bei dem Masters-Turnier in Rom kritisiert. Der Weltranglistenerste sieht sich in seinen Beiträgen häufig geschnitten und kritisiert die Darstellung einiger seiner Mitspieler.

Auslöser war ein Clip, der während des Masters-Turnier s in Rom aufgenommen wurde. Mehrere Spielerinnen und Spieler sollten dabei Zahlen als römische Zahlen aufschreiben. Neben Zverev waren unter anderem auch Eva Lys (24), Mirra Andreeva (19) und Felix Auger Aliassime (25) zu sehen.

Der Deutsche ist darin zunächst zu sehen, wie er die Aufgabe offenbar nicht direkt versteht und noch einmal nachfragt. Später hält Zverev dann allerdings die richtige Antwort „X“ für die Zahl Zehn in die Kamera. Genau das sorgte beim Weltranglistendritten offenbar für Ärger. Nach seinem Eindruck wurden vor allem Szenen verwendet, in denen er schlecht aussieht.

Normalerweise werden Zverevs Social-Media-Kanäle von seinem Management betreut. Diesmal reagierte der 29-Jährige allerdings selbst unter dem Beitrag.

"Warum mache ich all diese Spiele und Promo Aktivitäten mit euch, wenn ich dann immer, wenn ich etwas richtig habe, rausgeschnitten werde? ", schrieb Zverev. Anschließend legte der Deutsche nach: "Ich frage mich, ob ihr einfach nur meine Zeit verplempern wollt oder darauf hofft, dass ich etwas falsch mache und das dann reinschneidet.

" Auch zur generellen Darstellung mancher Spieler äußerte sich Zverev kritisch. "Ich weiß, ihr habt Spieler, die ihr hasst, und Spieler, die ihr liebt. Also hört bitte auf, meine Zeit zu vergeuden.

" Sportlich lief es für Zverev in Rom zuletzt ebenfalls nicht nach Wunsch. Der Deutsche schied beim Masters Turnier in der italienischen Hauptstadt bereits im Achtelfinale aus. In wenigen Tagen beginnen allerdings die French Open in Paris. Dort zählt Zverev trotz der jüngsten Rückschläge erneut zu den Mitfavoriten hinter Weltranglistenersten Jannik Sinner (24).

Ob Zverev künftig noch einmal an ähnlichen Social-Media-Formaten des "Tennis Channel" teilnehmen wird, erscheint nach seinen Aussagen zumindest fraglich





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Zverev Masters-Turnier Römische Zahlen Social-Media-Formate French Open

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wo spielt HSV-Coach Favé große Rolle bei Einzelspielern vor der WMHSV-Trainer Loïc Favé spricht vor der WM aus, wie er die Saison abschließen möchte und hat seine Gedanken über die möglichen Rekrutierungen für die nächste Saison. Der ehemalige Trainer-Partner von Merlin Polzin hat Rückenschmerzen, eine Wadenverletzung und auchlene Zeit bei Robert Glatzel.VS1 HSV-Trainer Loïc Favé spricht vor der WM aus, wie er die Saison abschließen möchte und hat seine Gedanken über die möglichen Rekrutierungen für die nächste Saison. Der ehemalige Trainer-Partner von Merlin Polzin hat Rückenschmerzen, eine Wadenverletzung und auchlene Zeit bei Robert Glatzel.

Read more »

Sebastian Stan bestätigt seine Rolle in 'The Batman 2'Sebastian Stan wechselt von Marvel zu DC: Er spricht über seine Rolle in 'The Batman: Part II' und die Zusammenarbeit mit Matt Reeves.

Read more »

Lukas Boeder: "Zitter-Finale" und Chance auf KlassenerhaltDynamo Dresden steht vor dem Zitter-Finale am Sonntag gegen Holstein Kiel um den Zweitliga-Verbleib. Lukas Boeder, Abwehrspieler, hat seine Karriere in Dresden beendet, aber seine Rolle in der Mannschaft und seine Rolle in der Liga ist noch nicht beendet. Er spricht über seine Rolle, die Rolle seiner Mannschaft und die Rolle der Liga.

Read more »

Deutschlands bekanntester Bestseller-Autor bekommt GZSZ-Gastauftritt: So streng geheim ist seine RolleEuer persönlicher Kompass durch den Kolle-Kiez: Sie kennt jede Intrige von Jo Gerner und guckt GZSZ seit sie denken kann

Read more »