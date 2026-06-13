Zverev lässt sich vor French Open viele Spritzen geben

Alexander Zverev hat sich für seinen Sieg bei den French Open einigen körperlichen Herausforderungen stellen müssen. Der 1,98-Meter-Hüne ließ sich von seinem Arzt viele Spritzen geben, um schmerzfrei spielen zu können.

Der Hamburger Tennis star Alexander Zverev hat sich für seinen Sieg bei den French Open einigen körperlichen Herausforderungen stellen müssen. Der 1,98-Meter-Hüne ließ sich vor dem Triumph auf dem Court Philippe Chatrier von seinem Arzt viele Spritzen geben, um schmerzfrei spielen zu können.

'Im Dezember hat er mir viele Spritzen reingehauen. Vielleicht waren es keine 70, aber 60 bestimmt', sagte Zverev der 'Bild'. Auch kurz vor den French Open gab es erneut viele Spritzen für Zverev.

'Zuletzt war ich nach dem Masters in Rom bei ihm, da setzte es auch nochmal zweimal 20 Spritzen. Er hat also seinen Anteil und hat mir sehr geholfen', erklärte der frischgebackene Grand-Slam-Sieger. Beim Masters in Rom scheiterte Zverev überraschend früh im Achtelfinale und sagte daraufhin wegen Rückenproblemen die Teilnahme an seinem Heim-Turnier in Hamburg ab





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