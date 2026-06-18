Zverev nach Doppel-Aus fokussiert auf Einzel: Duell mit Hanfmann in Halle

Alexander Zverev verliert an der Seite von Marcelo Melo im Viertelfinale des ATP-Turniers in Halle. Nun richtet sich sein Blick auf das Achtelfinale gegen Yannick Hanfmann. Der French-Open-Sieger will endlich seinen ersten Titel in Ostwestfalen holen.

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Halle einen Rückschlag im Doppel hinnehmen müssen. Der French-Open-Sieger verlor an der Seite des Brasilianers Marcelo Melo im Viertelfinale mit 6:7 (5:7), 3:6 gegen das Duo Ben Shelton und Flavio Cobolli.

Für den Italiener Cobolli war es eine kleine Revanche für die Niederlage im Finale von Paris, wo er Zverev im Einzel unterlegen war. Nun kann sich Zverev voll auf seine Einzelspiele konzentrieren. Im Achtelfinale trifft der 29-Jährige auf seinen Landsmann Yannick Hanfmann, eine Partie, die für Spannung sorgt. Das Duell ist für den 18.

Juni ab etwa 15:30 Uhr angesetzt und wird im Livestream auf Joyn übertragen. Zverev hat in Halle bereits viermal im Endspiel gestanden, zweimal im Einzel und zweimal im Doppel. Einen Titel konnte er in Ostwestfalen jedoch noch nicht gewinnen. Mit dem Rückenwind aus seinem Sieg bei den French Open will er das endlich ändern.

Ich möchte noch sehr viele Titel gewinnen. Auch diesen hier, hatte Deutschlands Nummer eins am Sonntag gesagt. Das Turnier in Halle dient ihm als Generalprobe für das Highlight der Rasensaison, Wimbledon.

Allerdings ist Zverevs Bilanz in London durchwachsen: Bei neun Auftritten schaffte er es nie über das Achtelfinale hinaus. Die Rasenbeläge in Halle und Wimbledon ähneln sich, daher hofft Zverev, in Halle das nötige Selbstvertrauen zu tanken. Yannick Hanfmann hingegen hat einen schwierigen Start in die Rasensaison erwischt. Der Qualifikant ließ Zverev in der ersten Runde warten (das Match wurde wegen Regens verschoben) und verpasste dann knapp den fünften Satz gegen seinen Gegner.

Hanfmann ist bekannt für seinen kämpferischen Stil und könnte dem Favoriten durchaus Probleme bereiten. Die Begegnung verspricht daher ein intensives Aufeinandertreffen zweier Deutscher zu werden. Zverev ist klarer Favorit, doch Hanfmann hat nichts zu verlieren. Die Terra Wortmann Open laufen noch bis zum 21.

Juni und werden live und kostenlos auf Joyn übertragen. Tennis-Fans dürfen sich auf packende Matches freuen, bei denen Zverev seine Form unter Beweis stellen will





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