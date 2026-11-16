Alexander Zverev sichert sich die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste zum Jahresende. Der Deutsche erhält die Trophäe auf den ATP Finals in Turin und feiert den Karriere-Höhepunkt.

Alexander Zverev hat sich am Abschlusswochenende der ATP Finals in Turin einen besonderen Erfolg gesichert und erhält nun die Trophäe für die Nummer eins der Welt zum Jahresende. Der deutsche Tennisstar aus Hamburg wurde im Rahmen der prestigeträchtigen Abschlussveranstaltung der Herren-Tour offiziell ausgezeichnet und präsentierte sich bei der Ehrung in einem grauen Sakko sowie einer hellen Jeans. Die Übergabe der großen Silberplakette erfolgte direkt in den Händen des ATP-Präsidenten Andrea Gaudenzi, was die Bedeutung dieses Moments für die deutsche Tennislandschaft unterstreicht.

Zverev krönt Saison als Nummer eins

Die Auszeichnung bestätigt, dass Alexander Zverev die Spitze des Männer-Rankings innehat und unabhängig von seinem weiteren Abschneiden beim laufenden Saisonabschlussturnier als Nummer eins ins neue Jahr gehen wird. Der Hamburger, der durch seinen Sieg bei den French Open und den US Open seine ersten beiden Grand-Slam-Titel gewann, profitierte auf seinem Weg an die absolute Weltspitze auch von langwierigen Verletzungen seiner direkten Konkurrenten. Diese Kombination aus eigener Performance und den Ausfällen der Rivalen führte dazu, dass er die Jahreswertung klar für sich entscheiden konnte.

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Zverev lobt Ehrung als Karriere-Höhepunkt

Nach der symbolischen Übergabe der Trophäe zeigte sich Alexander Zverev sichtlich bewegt von der Leistung, die ihn an die Spitze der Tenniswelt gebracht hat. Er gab zu, dass er sich vor genau einem Jahr nicht hätte vorstellen können, an diesem Ort mit dieser spezifischen Trophäe zu stehen. Der Tennisprofi betonte eindringlich, dass dies den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere darstellt und sichert damit den Status eines der erfolgreichsten deutschen Athleten der Gegenwart.

Familie und Fans feiern den Triumph

Die emotionale Zeremonie wurde zu einem Familientag, als sich der Preisträger nach der offiziellen Ansprache für ein Gruppenfoto aufstellen ließ. Neben Alexander Zverev gehörten dazu sein Vater und Trainer Alexander senior, seine Mutter Irina sowie seine Großmutter Natalia. Als besondere Geste an seine treuen Begleiter präsentierte sich der Sportstar zusammen mit seinen beiden Dackeln vor den Kameras der Weltmedien, was die persönliche Seite dieses sportlichen Meilensteins deutlich machte.

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Weitere Herausforderungen in Turin

Obwohl die Jahreswertung bereits feststeht, muss sich Alexander Zverev im Turniergeschehen weiter beweisen. Sein Auftaktmatch in der laufenden Runde in Turin hatte er am vergangenen Sonntag in zwei Sätzen gegen den Spanier Rafael Jódar gewonnen und damit den ersten wichtigen Schritt gesetzt. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das nächste Duell, bei dem er sein Können erneut unter Beweis stellen muss.

Begegnung mit Ben Shelton steht an

Am Dienstagabend zur Uhrzeit von 20.30 Uhr erwartet Alexander Zverev im nächsten Spiel eine spannende Neuauflage des US-Open-Finals. Auf ihn trifft der US-Amerikaner Ben Shelton, gegen den er bereits in einem großen Finale auf der anderen Netzhälfte stand. Für den deutschen Top-Spieler ist dies die Chance, die Form aus den US Open zu bestätigen und sich für das Halbfinale oder ein weiteres Finale zu qualifizieren.