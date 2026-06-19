Zverev nutzt Halle als Sprungbrett zum Wimbledon - mit Glücksbringer und Familienmomenten

Nach dem French‑Open‑Triumph bereitet sich Alexander Zverev in Halle auf Wimbledon vor, sammelt Rasenpraxis, gibt Einblicke in sein Familienleben und spricht offen über seine bisherige Rasenschwäche.

Nachdem Alexander Zverev den Grand‑Slam‑Titel in Paris gewonnen hat, nutzt er die Zeit zwischen den French Open und Wimbledon , um in Halle wertvolle Erfahrung auf Rasen zu sammeln.

Der 29‑jährige Deutsche startete das ATP‑Turnier in Halle mit einem etwas stockenden Auftaktmatch gegen den Tschechen Vit Kopriva, das er nach zweieinhalb Stunden mit 6:3, 4:6, 6:2 für sich entscheiden konnte. Trotz eines unruhigen Starts zeigte Zverev nie Anzeichen von Verunsicherung. Stattdessen nutzte er die kurzen Pausen für den obligatorischen Cool‑Down, gab zahlreiche Interviews und widmete sich anschließend seiner fünfjährigen Tochter Mayla, die ihn während des Turniers in Hamburg begleitete.

"Ich muss jetzt noch auf den Spielplatz", sagte er lächelnd, nachdem er das Match beendet hatte, und verdeutlichte damit, dass er die sportlichen Verpflichtungen mit dem Familienleben in Einklang bringt. In Halle war Zverev nicht nur auf dem Platz gefordert, sondern auch bei den Aktivitäten rund um das Event.

Während des "Kids‑Day" verbrachte er über zwanzig Minuten damit, Autogramme zu unterschreiben und mit jungen Fans zu plaudern - ein Moment, den er als "positive Dinge" bezeichnete, auch wenn er dadurch etwas erschöpft sei. Der deutsche Spieler betonte, dass der enge Zeitplan nach dem Sieg in Paris keine Ruhepausen zulässt, aber dass er die zusätzliche Verantwortung gerne annimmt.

Ein besonderes Element, das ihm in Halle zusätzliches Selbstvertrauen schenkt, ist die Nähe zu seiner Freundin Sophia Thomalla, die gemeinsam mit Mayla an seiner Seite ist. Während Maylas Mutter, die frühere Partnerin Brenda Patea, in Berlin lebt, ist das familiäre Umfeld in Hamburg ein wichtiger Anker für Zverev. Zverev spricht offen über seine bisherige Schwäche auf Rasen: "Der Belag ist bislang der, auf dem ich die wenigsten Erfolge hatte.

" Dennoch lässt er sich nicht beirren. Er verweist auf seinen historischen Sieg gegen Roger Federer auf Rasen und betont, dass er das Potenzial hat, auch auf diesem Untergrund stark zu spielen. Die Vorbereitung auf Wimbledon wird durch das aktuelle Turnier in Halle unterstützt, obwohl die Konkurrenz noch stark ist - so wird er im Achtelfinale gegen Yannick Hanfmann antreten.

Während andere Top‑Spieler wie Carlos Alcaraz wegen einer Handgelenksverletzung und Novak Djokovic, der seit Paris keinen Einsatz mehr hatte, aussetzen, bleibt Zverev fokussiert.

"Ich bin kein Teenager, der zum ersten Mal einen Riesenerfolg feiert. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss und dass ich weiter arbeiten muss, um auf diesem Niveau zu bleiben", sagte er. Mit Mayla an seiner Seite hofft er, einen zusätzlichen Glücksbringer für das bevorstehende Wimbledon‑Turnier zu haben, das am 29. Juni beginnt





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Zverev sammelt in Halle Rasenpraxis vor WimbledonNach seinem French‑Open‑Triumph nutzt Alexander Zverev das Turnier in Halle, um sich auf das Rasenspiel für Wimbledon vorzubereiten. Trotz eines holprigen Auftakts und einem knappen Sieg gegen Vit Kopriva betont er, dass der Rasen bislang sein schwächstes Terrain war, zeigt aber Zuversicht für die kommenden Aufgaben, darunter das Achtelfinale gegen Yannick Hanfmann und das Grand‑Slam in London.

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