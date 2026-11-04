Zverev reagiert scharf auf Kritik von Boris Becker

Alexander Zverev verteidigt sich gegen Vorwürfe von Boris Becker zur Anerkennung in Deutschland und bezeichnet die Kritik als irrelevant.

Alexander Zverev hat während einer Pressekonferenz nach seinem Aus beim ATP-Masters in Paris deutlich Stellung bezogen. Der Tennisspieler reagierte dabei auf intensive Kritik, die der ehemalige Weltmeister Boris Becker öffentlich geübt hatte. Zverev bewertete die Äußerungen seines Landsmannes als wenig konstruktiv und betonte seine eigene Position klar.

Zverev kritisiert Beckers Kommentare

Der 29-jährige Top-Spieler äußerte sein Unverständnis über die Art und Weise, wie Becker ihn öffentlich bewertet. Zverev glaubt, dass Becker momentan nach jedem Mittel sucht, um ihn herabzusetzen. Er erklärte, dass es eine persönliche Entscheidung des Ex-Champions sei, solche Kommentare abzugeben. Zverev vertrat die Ansicht, dass Becker alles kommentieren muss, was er tut, auch wenn dies aus Sicht des Spielers oft unsinnig erscheint.

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Hintergründe der öffentlichen Auseinandersetzung

Die Kontroverse entstand durch ein langes Interview, das Becker am Montag mit dem Magazin Spiegel führte. In diesem Gespräch sprach Becker offen über seine Beziehung zu Zverev und dessen Popularität in Deutschland. Becker spekulierte darüber, warum der aktuelle Nummer eins trotz seiner sportlichen Erfolge nicht uneingeschränkt positiv aufgenommen wird. Er nannte dabei mehrere spezifische Punkte, die ihm bei der Bewertung des Tennisstars im Wege stehen.

Bekkers Argumente zur kulturellen Integration

Boris Becker führte an, dass die russischen Wurzeln der Eltern von Zverev sowie die Sprache am Platz eine Rolle spielen. Becker erwähnte, dass Zverev auf dem Platz russisch mit seiner Box spricht. Zudem kritisierte der dreimalige Wimbledon-Sieger, dass Zverev sich politisch überhaupt nicht zum Krieg in der Ukraine äußert. Becker gab zwar zu, dies persönlich zu verstehen, merkte aber an, dass dies natürlich nicht gut ankommt. Auch die Goldketten und die schroffen Statements auf Deutsch stießen bei Becker auf Kritik.

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Zverevs Widerlegung der mangelnden Anerkennung

Gegenüber den Vorwürfen der fehlenden Liebe in der Heimat argumentierte Zverev mit konkreten Erfahrungen. Er betonte, dass er keine mangelnde Anerkennung spüren könne. Als Beleg nannte er seine Leistungen im Jahr 2026, in denen er drei Grand-Slam-Finals bestritten habe. Zverev wies darauf hin, dass er selbst die Unterstützung der Fans einschätze und diese Erfahrung macht.

Einschätzung der Fanunterstützung in verschiedenen Städten

Zverev teilte seine Eindrücke der Stimmung in verschiedenen Austragungsorten detailliert mit. Er berichtete, dass er in Paris das Gefühl hatte, dass siebzig Prozent der Leute für ihn waren. Im Vergleich dazu empfand er die Situation in New York als ausgeglichener, also fünfzig zu fünfzig. Dass das Stadion in New York gegen ihn sei, wenn er gegen einen Amerikaner spiele, betrachte er als normal. Diese Perspektiven sollen zeigen, dass die Kritik von Becker die Realität nicht trifft.