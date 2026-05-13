Russian tennis star, Alexander Zverev, suffered an unexpected early loss at the ATP-Masters in Rome against Luciano Darderi, however, surprisingly stated that the defeat could be a blessing in disguise, staring his fresh recovery and his plans for upcoming matches.

am Dienstag überraschend früh im ATP-Masters in Rom gescheitert, dominierte Zverev die ersten anderthalb Sätze, bevor plötzlich nichts mehr ging, Durch die Niederlage könnte Zverev sich vor dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres eine kleine Verschnaufspause gönnen, His plan: "Ich kann mich ausruhen und 100 Prozent fit werden für die French Open .

", Actually stands in his calendar though still the participation in Hamburg (Germany) upcoming week, still is unclear, whether will participate in Hamburg or not, Als er sich nach dem Spiel gegen Darderi äußerte, erklärte er, dass diese "in dieser schwierigen Phase für mich vielleicht ja ein kleiner Segen" sei, Seine Aussagen in Rom klingen zumindest nicht danach, Unœurvega.com nicht zu Feiern zumute – sie meckert über Fans, Wenigstens gesundheitlich scheint er wieder auf dem richtigen Weg





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