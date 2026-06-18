Der frischgebackene French-Open-Sieger Alexander Zverev blickt zuversichtlich in die Zukunft und hat seinen Glücksbringer dabei. Nach einem mühsamen Auftaktmatch folgten Cooldown und zahlreiche Interviews.

Alexander Zverev sammelt in Halle Spielpraxis auf Rasen . Der frischgebackene French-Open-Sieger blickt zuversichtlich in die Zukunft und hat seinen Glücksbringer dabei. Nach einem mühsamen Auftaktmatch folgten Cooldown und zahlreiche Interviews.

Der 29-Jährige hat sich endlich der Fünfjährigen Mayla widmen können.

"Ich muss jetzt noch auf den Spielplatz", erklärte Zverev lächelnd nach seiner noch etwas holprigen Rasenpremiere in dieser Saison. Der deutsche Nummer eins ist nicht unglücklich über sein Auftaktmatch in Halle.

"Es ist der Belag, auf dem ich am wenigsten Erfolge in meiner Karriere hatte", gibt er zu. Zverev ist jedoch nicht unsicher, dass er auf Rasen gut spielen kann.

"Ich habe hier schon mal gegen Roger Federer gewonnen. Ich weiß, dass ich auch auf diesem Belag gutes brauchen kann", betont er. Der Hamburger hat in den letzten Tagen viel zu erledigen gehabt, da er nach seinem Doppel am "Kids-Day" unter "Zverev, Zverev"-Sprechchören allein über zwanzig Minuten mit Autogrammen beschäftigt war.

"Ich habe viel zu erledigen, weil ich gewonnen habe. Es sind positive Dinge. Wenn ich ein bisschen müder davon bin, nehme ich das gerne in Kauf", betonte der Hamburger. Zverev ist im Kopf bereit für das nächste Highlight auf der Tour.

"Ich bin kein Teenager, der zum ersten Mal einen Riesenerfolg feiert. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe und dass ich weiter arbeiten muss, um auf diesem Niveau zu bleiben", erklärte er. Bevor er zum nächsten Grand-Slam-Turnier in London reist, trifft Zverev im Achtelfinale von Halle auf Yannick Hanfmann. Und egal ob Angstbelag oder nicht - vielleicht bringt ihm Mayla das entscheidende Glück: "Sie ist oft dabei heutzutage", schwärmte Zverev: "Das ist etwas Schönes für mich. Es wird langsam zur Normalität.





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