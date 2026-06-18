Zverev scheidet im Doppel in Halle aus - Fokus nun auf das Einzelduell gegen Hanfmann

Alexander Zverev verliert mit Yannick Hanfmann im Viertelfinale des Hallen‑ATP‑Turniers gegen Ben Shelton und Flavio Cobolli. Der Italiener holt damit eine kleine Revanche für das französische Finale. Zverev richtet danach seinen Blick wieder vollständig auf das Einzelspiel gegen den deutschen Landsmann Hanfmann, das am 18. Juni live auf Joyn übertragen wird.

Alexander Zverev muss beim diesjährigen ATP-Turnier in Halle im Doppel aussteigen, nachdem er zusammen mit Yannick Hanfmann im Viertelfinale überraschend gegen das junge Duo aus Ben Shelton und Flavio Cobolli verloren hat.

Das Spiel endete mit 6:7 (5:7), 3:6 und markierte damit das vorzeitige Aus für die deutschen Doppelpartner, die bislang noch keinen Titel in Halle erringen konnten. Für Cobolli, der bei den French Open gegen den italienischen Rekordhalter verloren hatte, war das Ergebnis eine kleine, aber bedeutende Revanché: Er konnte den Schmerz des Finalverlustes in Paris zumindest ein Stück weit mildern, indem er zusammen mit dem US-Amerikaner Shelton die deutschen Favoriten bezwang.

Der 29‑jährige Zverev, der seit einigen Wochen wegen seiner schlechten Bilanz im Doppel im Fokus der deutschen Medien steht, kann nun wieder seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Einzelwettbewerbe richten. Im Achtelfinale trifft er auf seinen Landsmann Yannick Hanfmann, einen Spielpartner, mit dem er zuvor schon mehrmals in Halles Endrunde stand - jedoch nie den Titel holen konnte. In seiner bisherigen Hallenkarriere stand Zverev viermal im Finale, jeweils zweimal im Einzel und zweimal im Doppel, doch ein Triumph blieb bislang aus.

Trotz dieses Rückschlags bleibt Zverev optimistisch: In einem Interview nach dem Doppelmatch betonte er, dass er noch viele weitere Titel gewinnen wolle und dass gerade dieses Turnier für ihn eine Generalprobe für das bevorstehende Highlight der Rasensaison, das Wimbledon‑Turnier, darstelle. Er erinnerte sich daran, dass er bei insgesamt neun Auftritten in Halle nie über das Achtelfinale hinausgekommen sei und dass diese Erfahrung ihn nur noch stärker motiviere, den Sprung nach vorn zu schaffen.

Die Verabredung, die Zverev und Hanfmann für das kommende Einzelspiel am 18. Juni um etwa 15:30 Uhr im Joyn‑Livestream abgestimmt hatten, bleibt bestehen. Fans können das Match kostenlos über den Joyn‑Stream verfolgen, der das gesamte Turnier vom 13. bis zum 21. Juni live überträgt.

Während das Doppelabschiedsspiel für Zverev ein bitterer Abschluss war, sieht er das Doppelendspiel als wichtigen Schritt zur mentalen Vorbereitung auf die bevorstehenden Grand‑Slam‑Aufgaben. Der Beitrag des italienischen Cobolli wird darüber hinaus als Zeichen dafür gewertet, dass die jungen Talente der ATP‑Tour zunehmend die etablierten Stars herausfordern können.

Damit bleibt das Hallen‑Event ein spannender Vorgeschmack auf die kommenden Rot‑ und Rasenplatten der Saison, während die deutschen Zuschauer gespannt auf das Duell zwischen Zverev und Hanfmann blicken, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional viel Bedeutung trägt





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