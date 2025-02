Zverev scheitert im Viertelfinale von Buenos Aires

Alexander Zverev, Deutschlands Tennisstar, ist bei seinem ersten Turnier nach der Finalniederlage in Australien im Viertelfinale von Buenos Aires ausgeschieden. Der topgesetzte 27-Jährige unterlag dem Lokalmatador Francisco Cerúndolo in einem spannenden Match, das von schwierigen Wetterbedingungen geprägt war. Zverev zeigte sich nach dem Match enttäuscht und kritisierte das Verhalten der Zuschauer.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist bei der ersten Station nach der bitteren Finalniederlage von Melbourne im Viertelfinale ausgeschieden. Der topgesetzte 27-Jährige unterlag beim Sandplatzturnier in Buenos Aires bei schwierigen Wetterbedingungen Lokalmatador Francisco Cerúndolo mit 6:3, 3:6, 2:6. Nach der Niederlage beschwerte sich Zverev über die Zuschauer bei dem 250er-Turnier.

Regen und Wind hatten den Spieltag in Buenos Aires mehrfach unterbrochen und das abschließende Duell des Tages erst verzögert starten lassen. Bei anhaltend windigen Bedingungen fand Zverev auf dem feuchten Sandbelag zunächst gut in die Partie, verlor aber zunehmend den Faden. Nach 2 Stunden und 12 Minuten besiegelte ein Return des Deutschen, der im argentinischen Nachthimmel landete, schließlich die Niederlage. Nach der Niederlage beschwerte sich Zverev über die Zuschauer. 'Ich liebe Argentinien. Aber das Problem ist, dass das Publikum nicht weiß, wie man sich während eines Spiels benimmt', sagte der Hamburger, der schon im Spiel auf Provokationen von den Rängen eingegangen war und 'ein wenig Respekt vor den Spielern' eingefordert hatte. Mit dem Sandplatzturnier zum Auftakt des Golden Swing war Zverev schon zweieinhalb Wochen nach der Dreisatzniederlage gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner im Endspiel der Australian Open sehr früh auf Sand gewechselt - auch im Hinblick auf die French Open (25. Mai bis 8. Juni). Dort soll es endlich mit einem Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere klappen. In der kommenden Woche geht es für Zverev in Rio de Janeiro ebenfalls auf Sand weiter. Mit dem 500er-Turnier in Brasilien will sich Zverev weitere Matchpraxis auf seinem Lieblingsbelag verschaffen. Im März geht es dann aber für die Masters-Turniere in Miami und Indian Wells vorerst auf den Hartplatz zurück, ehe die europäische Sandsaison startet





