Alexander Zverev gewinnt gegen Ben Shelton und zieht vorzeitig in die KO-Runde der ATP Finals ein. Sein nächstes Spiel ist am 18. November gegen Daniil Medwedew.

Alexander Zverev hat sein Halbfinaleinzug bei den ATP Finals bereits vorzeitig gesichert. Der deutsche Tennisprofi setzte sich in seinem Gruppenspiel klar gegen Ben Shelton durch. Damit ist ein weiterer Schritt in die K.o.-Runde geschafft. Zverev darf nun auf die Ergebnisse seiner Kontrahenten warten.

Entscheidender Sieg gegen Ben Shelton

Alexander Zverev hat sein Match gegen Ben Shelton mit einem Zweisatz-Erfolg abgeschlossen. Das Endstand lautete 6:2 und 7:6. Diese klare Leistung genügte, um den Sprung in die nächste Runde zu realisieren. Der deutsche Topstar zeigt sich in guter Verfassung. Seine Position in der Gruppe ist damit gefestigt. Er muss nun nicht mehr um den Einzug kämpfen.

Also read Zverev vs Alcaraz und Shelton: ATP-Finals Turin Termine und Livestream

Spannung im Duell Alcaraz und Medwedew

Carlos Alcaraz trifft in seinem zweiten Gruppenspiel auf Daniil Medwedew. Dieses Match findet am 18. November statt. Der Termin ist auf 14:00 Uhr angesetzt. Ein Sieg wäre für Daniil Medwedew enorm wichtig. Nur so könnte er Zverev im Halbfinale ausweichen. Der Spanier startete erfolgreich mit einem Sieg gegen Frances Tiafoe. Dort siegte er deutlich mit 6:2 und 6:2. Medwedew setzte sich zuvor gegen Flavio Cobolli durch. Der Stand dort betrug 7:6 (7:4) und 6:3.

Medwedews Chancen auf Gruppensieg

Daniil Medwedew steht vor einer entscheidenden Aufgabe. Er muss gegen Carlos Alcaraz antreten. Ein Sieg wäre der Schlüssel zum Gruppensieg. Damit würde er Zverev im Finale umgehen. Die Dynamik der Gruppe hängt stark von diesem Spiel ab. Medwedew muss alle Kräfte bündeln. Sein Gegenüber Carlos Alcaraz ist eine starke Größe. Die Leistungen in der Vorrunde waren unterschiedlich. Alcaraz startete sehr stark.

Advertisement

Übertragung der Partien in Deutschland

Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Sky übertragen. Es gibt kein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches. Fans müssen auf Pay-TV zurückgreifen. Die Übertragung ist für die Zuschauer verpflichtend. Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew ist Teil dieses Pakets. Alle Spiele finden im Rahmen der ATP Finals statt. Die Übertragungsinformationen sind klar geregelt.

Weiterer Turnierverlauf und Ausblick

Wer Alexander Zverev im Halbfinale erwartet, ist noch unklar. Es könnte Carlos Alcaraz sein, falls dieser die Runde erreicht. Auch Daniil Medwedew wäre eine mögliche Option. Die Zusammensetzung der Paarungen bleibt offen. Zverev darf auf seine Kontrahenten warten. Die Vorrunde nähert sich ihrem Ende. Alle Blicke richten sich auf das nächste große Spiel. Die Spannung in der Gruppe bleibt hoch.