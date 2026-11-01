Zverev startet als Nummer 1 beim Rolex Masters Paris

Alexander Zverev geht als Weltranglistenerster beim Rolex Masters in Paris an den Start. Hier finden Sie alle Infos zu Spielplan, TV-Übertragung und Livestream.

Alexander Zverev startet beim letzten ATP-1000-Turnier des Jahres als Weltranglistenerster in Paris. Das prestigeträchtige Rolex Masters findet vom ersten bis zum achten November 2026 in der französischen Hauptstadt statt. Der Deutsche genießt in der ersten Runde ein Freilos und beginnt seinen Titelkampf erst in der zweiten Runde am Mittwoch, dem vierten November.

Erster Start als Nummer eins in Paris

Es ist ein historischer Moment für die deutsche Tennisgeschichte. Alexander Zverev geht erstmals in seiner Karriere als Nummer eins der ATP-Weltrangliste bei einem Turnier an den Start. Dies unterstreicht seine aktuelle Dominanz im Herrensingle und erhöht den Druck auf seine Gegner. Die Organisation des Turniers hat darauf geachtet, dass die neuen Regeln der Rangliste korrekt umgesetzt wurden. Zverev darf sich über die höchste Setzliste freuen, was ihm theoretisch leichtere Gegner in den frühen Runden bescheren könnte.

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Die Atmosphäre in Paris ist traditionell intensiv, besonders bei diesem Masters-Turnier. Der Belcourt-Saal bietet eine einzigartige Stimmung für die Spieler. Zverev hat gute Erinnerungen an diese Location. Im Jahr 2024 konnte er dieses Masters bereits gewinnen. Diese Erfahrung wird ihm in der aktuellen Saison von 2026 einen mentalen Vorteil verschaffen. Er weiß, welche Anforderungen das Feld in der französischen Hauptstadt stellt.

Kalender und mögliche Gegner

Sein erstes Spiel tritt der deutsche Top-Tennisprofi am Mittwoch, den vierten November 2026 an. Er trifft dabei auf den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Lorenzo Musetti und Hubert Hurkacz. Die genaue Startzeit des Matches ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben worden. Fans müssen sich geduldig zeigen, bis der offizielle Zeitplan für diesen Tag veröffentlicht wird.

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In den späteren Runden könnten spektakuläre Aufeinandertreffen drohen. Im Viertelfinale ist ein Wiedersehen mit Alex de Minaur denkbar. Beim ATP-Turnier in Wien hatte Zverev im Halbfinale gegen den Australier verloren. Diese Niederlage ist noch frisch im Gedächtnis der Beteiligten. Eine Revanche wäre somit möglich und würde großes Interesse wecken.

Auch ein Duell mit Novak Djokovic ist theoretisch möglich, falls dieser antritt. Der Rolex Masters gehört zu den neun ATP-Masters-1000-Turnieren. Diese Turniergruppe ist eines der wichtigsten Ereignisse im Tennis-Kalender direkt nach den vier Grand-Slam-Turnieren. Dementsprechend hochkarätig ist das Teilnehmerfeld besetzt. Die besten Spieler der Welt treten hier gegeneinander an.

Übertragung und Medienrechte in Deutschland

Für deutsche Zuschauer gibt es spezifische Informationen zur Fernsehübertragung. Das Turnier wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Das bedeutet, dass keine freien Sender wie das Erste oder ZDF das Geschehen zeigen werden. Interessierte müssen auf kostenpflichtige Angebote zurückgreifen, um die Spiele live zu verfolgen.

Im Pay-TV überträgt Sky die Spiele. Ebenso wird das Geschehen im Stream über die Plattform WOW angeboten. Für beide Zugangswege ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Es gibt keine legale Möglichkeit, die Spiele kostenlos im Fernsehen zu schauen. Die Kosten für ein Sky-Abo müssen einkalkuliert werden, wenn man alle Matches verfolgen möchte.

Fazit und Ausblick auf das Turnier

Das ATP-Masters in Paris gilt als wichtiger Indikator für die Formkurve der Spieler vor der Saisonbeendigung. Alexander Zverev hat mit seiner neuen Position als Nummer eins eine große Verantwortung übernommen. Jeder Punkt zählt, um diese Position zu verteidigen und den Titel zu holen. Die Medienberichterstattung wird intensiv sein.

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Es gibt keinen offiziellen Liveticker, der im Voraus festgelegt wurde. Zuschauer sollten sich direkt über die Kanäle von Sky oder WOW informieren. Die technische Infrastruktur vor Ort ist auf hohem Niveau. Alle Spiele werden professionell produziert und in hoher Qualität gesendet. Dies gilt auch für die Online-Stream-Plattformen.

Die Erwartungen an Alexander Zverev sind hoch. Seine Fans in Deutschland hoffen auf einen Erfolg nach dem Vorbild von 2024. Der Weg durch die Setzliste könnte ihm helfen, bis ins Finale zu kommen. Die Konkurrenz ist jedoch hart. Jeder Gegner wird alles geben, um den neuen Weltranglistenersten zu schlagen. Das Tennis-Event wird somit spannend werden.

Die Logistik des Turniers ist gut organisiert. Die Anreise und Unterbringung der Spieler verlaufen reibungslos. Die Stadt Paris bereitet sich auf die vielen Besucher vor. Hotels und Restaurants werden ihre Kapazitäten anpassen müssen. Der Tourismus profitiert von der hohen Bedeutung des Events. Dies ist typisch für große Sportveranstaltungen in der französischen Hauptstadt.

Die sportliche Leistung von Alexander Zverev wird im Fokus stehen. Seine Aufschlagstärke und sein Rückhand-Slice sind seine Stärken. In Paris auf der schnellen Halle kann er diese Vorteile nutzen. Die Vorbereitung auf das erste Match in Runde zwei ist nun das Hauptaugenmerk. Das Team rund um Zverev arbeitet hart an der Strategie. Man will keinen Fehler in der ersten Begegnung machen.

Die Bedeutung des Rolex Masters kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Viele Punkte für die Weltrangliste stehen auf dem Spiel. Für Zverev ist es wichtig, diese Punkte zu sammeln. Nur so kann er seine Position als Nummer eins festigen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Form stimmt. Paris ist der letzte große Test vor der ATP-Finale-Serie.