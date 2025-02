Zverev startet in Buenos Aires erfolgreich

Alexander Zverev gewann sein erstes Match nach der Finalniederlage in Melbourne souverän gegen Dusan Lajovic im Achtelfinale des ATP-Turniers in Buenos Aires.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat sein erstes Match nach der enttäuschenden Finalniederlage in Melbourne souverän gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich im Achtelfinale des ATP-Turniers in Buenos Aires mit 6:4, 6:4 gegen den Serben Dusan Lajovic durch und präsentierte im ersten Saisonauftritt auf seinem Lieblingsbelag Sand über weite Strecken eine überzeugende Leistung.

\'Es war vielleicht nicht mein bestes Match, aber ich bin glücklich mit meinem Sieg', sagte Zverev: 'Ich hoffe, dass ich noch einige Zeit hier bleibe und so viele Matches spielen kann wie möglich.' Im Viertelfinale des 250er-Turniers trifft Zverev auf den an fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo. Der Weltranglistenzweite Zverev, der am Dienstag das Heimspiel des 35-maligen argentinischen Fußball-Meisters Boca Juniors im legendären La Bombonera besucht hatte, ist in Buenos Aires der topgesetzte Spieler. In der ersten Runde hatte er ein Freilos. Zverev befindet sich sehr früh in die Vorbereitung auf die French Open (25. Mai bis 8. Juni) in Paris, wo es endlich klappen soll mit einem Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere. Zverev hat anschließend auch für Rio de Janeiro gemeldet. \Gegen den Weltranglisten-83. Lajovic schnappte er sich nach verhaltenem Beginn beim Stand von 3:3 das erste Break und wenig später den ersten Satz. Im zweiten Durchgang lag Zverev zwar schnell mit 0:2 hinten, holte sich aber sofort das Rebreak und zog auf 4:2 davon. Wenig später nutzte er seinen ersten Matchball zum Sieg





