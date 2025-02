Zverev startet Sandplatzsaison mit Sieg in Buenos Aires

Alexander Zverev gewinnt sein erstes Match nach der Australian-Open-Niederlage im Achtelfinale des Sandplatzturniers in Buenos Aires. Der Tennisstar trifft im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen den beiden argentinischen Brüdern Cerundolo. Zverev sieht das Turnier in Buenos Aires als wichtigen Schritt auf dem Weg zum Traum vom ersten Grand-Slam-Sieg bei den French Open.

Tennis star Alexander Zverev hat sein erstes Match nach der Niederlage im Australian-Open-Finale gewonnen. Der Weltranglistenzweite setzte sich im Achtelfinale des Sandplatz turniers in Buenos Aires gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:4, 6:4 durch. In der ersten Runde hatte Zverev ein Freilos gehabt. Im Viertelfinale trifft der an Nummer eins gesetzte Hamburger auf den Sieger des argentinischen Duells zwischen Juan Manuel Cerundolo und Francisco Cerundolo.

'Es ist eine großartige Stimmung, ich habe hier Spaß. Ich bin glücklich mit meinem Sieg, vielleicht nicht mein bestes Match, aber es ist gut, den ersten Sieg auf dem Sandplatz zu haben. Ich hoffe, dass ich noch einige Zeit hier bleibe und so viele Matches spielen kann wie möglich', sagte er nach der Partie beim Interview auf dem Platz. Für den Sieger des Turniers in der argentinischen Metropole gibt es 250 Punkte in der Weltrangliste. Das Turnier auf Sand soll Zverev helfen, bei den French Open in vier Monaten endlich den ersehnten ersten Grand-Slam-Turniersieg zu feiern. 'Ich will auch schon auf Roland Garros vorausblicken, ich will so oft ich kann auf Sand spielen', hatte der Olympiasieger von 2021 vor dem Turnierstart gesagt. Auch beim darauffolgenden Sandplatzturnier in Rio de Janeiro ist er gemeldet





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Alexander Zverev Tennis Buenos Aires Sandplatz French Open

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alexander Zverev startet Sandplatzsaison in Buenos AiresAlexander Zverev blickt nach der Enttäuschung bei den Australian Open auf die Sandplatzsaison. Der Tennisstar startet in Buenos Aires, doch unerwartete Herausforderungen warten auf ihn. Zverev bleibt optimistisch und will seine Position in der Weltrangliste festigen.

Weiterlesen »

Zverev kämpft gegen Gepäck-Chaos in Buenos AiresAlexander Zverev hat ein unerwartetes Gepäckproblem vor seinem Sandplatzturnier in Buenos Aires. Mehrere Taschen wurden versehentlich auf die Malediven geschickt, während der deutsche Tennisstar nach Rom reiste. Trotz des Missgeschicks bleibt Zverevs Fokus auf dem Sandplatz und seinen Zielen, den ersten Grand Slam Sieg bei den French Open zu feiern.

Weiterlesen »

Australian Open: Sieg gegen Tommy Paul: Alexander Zverev kämpft sich nervenstark ins HalbfinaleDas Achtelfinale war der erste echte Härtetest: Alexander Zverev siegt gegen Tommy Paul und kämpft sich nervenstark ins Halbfinale der Australian Open.

Weiterlesen »

Zverev im Australian Open Finale: Sieg dank Alex 3.0?Alexander Zverev steht im Finale der Australian Open und Bruder Mischa spricht über seine Chancen, Erfahrungen und die Bedeutung eines Grand-Slam-Titels.

Weiterlesen »

Deutschland im Davis Cup: Sieg gegen Israel, trotz Zverev- und Struff-FehltrittsDas deutsche Davis-Cup-Team steht vor dem Einzug in die nächste Runde, trotz des Fehltritts von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff. Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann sorgten für den 2:0-Vorsprung gegen Israel.

Weiterlesen »

Sarandí-Fluss in Buenos Aires rot verfärbtIn einem Industriegebiet in Argentinien hat sich das Wasser eines Baches rot verfärbt. Das Umweltministerium der Provinz Buenos Aires ermittelt die Ursache und nimmt Wasserproben zur chemischen Analyse. Medienberichten zufolge könnten Textilfarbstoffe verantwortlich sein. Anwohner berichten von langjähriger Wasserverschmutzung und übelriechenden Gerüchten.

Weiterlesen »