Zverev startet Tennis-WM in Turin als Weltranglistenerster mit Punktgewinn-Hebel

Alexander Zverev spielt in Turin um die Tennis-WM. Er kann als Nummer 1 der Weltrangliste Punkte auf Jannik Sinner ausbauen, wenn er die Vorrunde ungeschlagen übersteht.

Alexander Zverev startet am kommenden Sonntag als frisch gekrönter Nummer 1 der Weltrangliste in die Tennis-Weltmeisterschaft in Turin. Der Hamburger tritt im Rahmen der ATP Finals an und nutzt die aktuelle Position strategisch, um seinen Vorsprung vor dem verletzungsbedingten Ausfall von Jannik Sinner auszubauen. Da der Südtiroler ebenfalls nicht am Start ist, wachsen Zverevs Punkte automatisch an, sollte er die Gruppenphase erfolgreich meistern.

Zverev trifft auf US-Open-Finalgegner Shelton

Die Gruppenauslosung für die Vorrunde ist bereits bekannt. Zverev startet in der Gruppe von John McEnroe und muss dabei gegen drei starke Gegner antreten. Zunächst steht der Amerikaner Ben Shelton auf dem Schläger, mit dem Zverev kurz zuvor im Finale der US Open gespielt hat. Weitere Gegner in dieser Gruppe sind der Franzose Arthur Fils und der spanische Newcomer Rafael Jodar. Alle drei Athleten sind jüngere Spieler, die Zverevs Dominanz herausfordern wollen.

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In der parallelen Gruppe von Ivan Lendl treffen sich weitere Top-Spieler. Carlos Alcaraz, aktuell die Nummer 3 der Welt, ist hier gesetzt. Ihm zur Seite stehen der Russe Daniil Medvedev, der Italiener Flavio Cobolli und der Amerikaner Frances Tiafoe. Die beiden Gruppensieger sowie die besten Zweitplatzierten ziehen ins Halbfinale ein, wo die Kreuzverlosung gilt. Der Sieger der Meisterschaft sichert sich einen hohen Geldpreis und wichtige Punkte für die Saisonwertung.

Punktevergabe begünstigt ungeschlagenen Sieger

Die Regelung zur Punktevergabe für die Weltrangliste stellt ein zentrales Element des Turniers dar. Der neue Weltmeister erhält lediglich 1500 Zähler, wenn er alle Matches seiner Gruppe gewinnt. Verliert er auch nur ein einziges Spiel in der Vorrunde, sinkt das Maximum der möglichen Punktgewinne auf 500 Zähler. Diese Hürde ist entscheidend für Zverev, da ein ungeschlagener Titelgewinn seinen Abstand zu Sinner im Ranking deutlich vergrößern würde.

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Finanziell lockt das Turnier mit hohen Summen. Der Sieger der Tennis-WM gewinnt 4,6 Millionen Euro. Für jeden Sieg in der Gruppenphase stehen zusätzlich 365.000 Euro bereit. Bereits zuvor fließt eine Antrittsprämie von 305.000 Euro an jeden Spieler, der alle drei Gruppenspiele erfolgreich bestreitet und nicht verletzt aufgeben muss. Dies macht das Turnier nicht nur sportlich, sondern auch finanziell sehr attraktiv für die Teilnehmer.

Historische Erfolge und aktuelle Verletzungen

Zverev bringt wertvolle Erfahrung in diese Wettkämpfe mit. Er konnte die Finals bereits 2018 in London gewinnen. Auch bei der Premiere in Turin im Jahr 2021 feierte er den Titel. Im vergangenen Jahr endete seine Reise jedoch bereits nach der Gruppenphase. Da der Weltranglisten-Zweite Jannik Sinner aus gesundheitlichen Gründen in Italien fehlt, verliert dieser automatisch 1500 Punkte. Zverevs Führung im Ranking expandiert daher ohne eigenes Zutun in der Vorrunde.

Der Turnierbeginn ist für den Sonntag um 14 Uhr angesetzt, wobei das Programm bei Sky live übertragen wird. Das zweite Einzel findet täglich um 20.30 Uhr statt. Vor den Einzelkämpfen stehen jeweils Doppelwettbewerbe auf dem Programm. Für Deutschland kämpfen Kevin Krawietz und Tim Pütz um den Titel im Doppel. Sie treten in einer Kombination aus 34 und 38 Jahren an und repräsentieren das deutsche Team in dieser Disziplin.

Unterschiede zu den WTA Finals und Wetterlage

Während die Herren in Turin starten, spielen die Frauen bereits diese Woche ihre WTA Finals. Im Gegensatz zu den männlichen Profis treten die Damen in Indian Wells an. Dort herrschen Bedingungen mit 30 Grad und Sonnenschein. Die Herren müssen sich hingegen in Turin messen, wo das Wetter oft grau und verregnet ist. Diese klimatischen Unterschiede prägen die Atmosphäre und die Spielbedingungen in den beiden parallelen Turnieren maßgeblich.