Alexander Zverev steht bei den French Open im Halbfinale und ist nur noch einen Schritt vom Einzug ins Endspiel von Roland Garros entfernt. Im Viertelfinale zeigte der Weltranglistendritte seine Klasse und gewann gegen Rafael Jódar mit 7:6, 6:1, 6:3.

Der deutsche Tennis -Star Alexander Zverev steht bei den French Open im Halbfinale und ist nur noch einen Schritt vom Einzug ins Endspiel von Roland Garros entfernt.

Nach seinem überzeugenden Viertelfinal-Erfolg richtet sich der Blick nun auf das Duell mit Überraschungsmann Jakub Mensik. Im Viertelfinale zeigte der Weltranglistendritte einmal mehr seine Klasse. Gegen den Spanier Rafael Jódar tat sich Zverev zunächst schwer und lag im ersten Satz bereits mit 2:5 zurück. Doch er kämpfte sich eindrucksvoll zurück, gewann den Tiebreak und übernahm anschließend die Kontrolle.

Am Ende stand ein souveräner 7:6, 6:1, 6:3-Erfolg und der fünfte Halbfinal-Einzug seiner Karriere in Paris. Die Spiele der French Open sind auch in diesem Jahr live auf Eurosport zu sehen, sowohl im Free-TV als auch auf Eurosport 2. Wer lieber streamt, findet das Turnier bei HBO Max sowie über die Plattform über. Mensik wartet auf dem Weg ins Finale.

Im Halbfinale bekommt es Zverev nun mit dem Tschechen Jakub Mensik zu tun. Der 20-Jährige spielt ein herausragendes Turnier und erreichte mit seinem Erfolg über João Fonseca erstmals in seiner Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale. Dennoch geht Zverev aufgrund seiner Erfahrung und seiner starken Form als Favorit in die Begegnung. Für den Deutschen bietet sich in Paris eine große Chance.

Nach den überraschenden Turnier-Ausfällen und Niederlagen mehrerer Topstars gilt Zverev inzwischen als der heißeste Anwärter auf den Titel. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass es nach mehreren verlorenen Grand-Slam-Finals endlich zum ganz großen Triumph reichen könnte





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev French Open Halbfinale Tennis Roland Garros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open auf Jakub MensikAlexander Zverev hat sich im Viertelfinale der French Open gegen Rafael Jodar durchgesetzt und trifft nun im Halbfinale auf Jakub Mensik. Die genaue Startzeit des Halbfinalspiels hängt von der Dauer der zuvor angesetzten Spiele auf dem Centre Court ab.

Read more »

Alexander Zverev erreicht das Halbfinale der French Open 2026Alexander Zverev wird gegen Jakub Mensik im Halbfinale der French Open 2026 antreten. Das Match ist am 5. Juni um 14:30 Uhr angesetzt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Read more »

Alexander Zverev steht im Halbfinale der French OpenDer deutsche Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den French Open im Halbfinale und ist nur noch einen Schritt vom Einzug ins Endspiel von Roland Garros entfernt.

Read more »

Zverev steht im Halbfinale der French Open - große Chance auf den TitelAlexander Zverev erreicht mit einem starken Viertelfinalsieg gegen Rafael Jódar das Halbfinale der French Open. Nun trifft er auf Jakub Mensik. Nach Ausfällen der Topfavoriten ist der Deutsche der Titelaspirant Nummer eins.

Read more »