Zverev steht im Halbfinale der French Open - große Chance auf den Titel

Alexander Zverev erreicht mit einem starken Viertelfinalsieg gegen Rafael Jódar das Halbfinale der French Open. Nun trifft er auf Jakub Mensik. Nach Ausfällen der Topfavoriten ist der Deutsche der Titelaspirant Nummer eins.

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris das Halbfinale erreicht. Der Weltranglistendritte besiegte im Viertelfinale den Spanier Rafael Jódar mit 7:6, 6:1, 6:3 und steht damit zum fünften Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten Vier von Roland Garros .

Besonders beeindruckend war die kämpferische Leistung des Deutschen, der im ersten Satz bereits mit 2:5 zurücklag, sich dann jedoch Punkt für Punkt zurückkämpfte, den Tiebreak gewann und fortan das Geschehen dominierte. Nach diesem Erfolg richtet sich der Blick nun auf das Halbfinale gegen den Tschechen Jakub Mensik, der mit seinem Sieg über João Fonseca erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht hat.

Für Zverev bietet sich in diesem Jahr eine riesige Chance, denn nach den überraschenden Niederlagen mehrerer Topstars wie Novak Djokovic und Carlos Alcaraz gilt er als der heißeste Anwärter auf den Titel. Der 27-Jährige hat bereits mehrfach in Grand-Slam-Finals gestanden, aber noch nie gewonnen. In Paris scheinen die Sterne günstig zu stehen





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