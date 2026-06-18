Zverev steht zum siebten Mal im Viertelfinale des 'Ostwestfalen-Klassikers'

Der Sieger der French Open, Alexander Zverev, hat das deutsche Rasenduell gegen Yannick Hanfmann klar gewonnen und steht damit zum siebten Mal im Viertelfinale des 'Ostwestfalen-Klassikers'.

Der Sieger der French Open , Alexander Zverev , hat das deutsche Rasenduell gegen Yannick Hanfmann klar gewonnen und steht damit zum siebten Mal im Viertelfinale des ' Ostwestfalen-Klassiker s'.

Zverev rutschte beim Tiebreak auf den Po und saß knurrend auf dem glitschigen Rasen, doch dieser kleine Ausrutscher blieb der einzige Stolperer des French-Open-Siegers in seinem zweiten Rasenmatch der Saison. Mit einer sehr konzentrierten Leistung gewann Zverev in Halle das deutsche Duell gegen Yannick Hanfmann 6:3, 7:6 (7:4) und steht damit zum siebten Mal in Ostwestfalen im Viertelfinale.

'Ich bin sehr zufrieden, es war ein gutes Rasenmatch. Ich hatte nicht viele Chancen, doch die habe ich genutzt', sagte der Hamburger am Stadionmikrofon: 'Noch klappt nicht alles. Aber ich spiele ja erst seit ein paar Tagen wieder auf Rasen und gebe mir noch Zeit.

' Im Gegensatz zu seinem mühsamen Drei-Satz-Sieg zum Einstieg in die Terra Wortmann Open gegen den Tschechen Vit Kopriva zeigte Zverev über die kompletten 1:21 Stunden eine sehr konzentrierte Leistung. Keine einzige Breakchance ließ der 29-Jährige gegen den fünfeinhalb Jahre älteren Karlsruher zu und war mit seinem Service sehr zufrieden.

'Der wichtigste Schlag auf Gras ist aber der Return, noch wichtiger als der Aufschlag', sagte Zverev. Und da war er auf seinem 'Unlieblingsbelag' noch nicht auf dem gewünschten Niveau, erarbeitete sich nur zwei Breakchancen, von denen er eine nutzte. Noch ist aber etwas Zeit, um bis zum Beginn des Wimbledon-Turniers am 29. Juni auch da in Schwung zu kommen.

Zverev, der 2016 (gegen Florian Mayer) und 2017 (gegen Roger Federer) zweimal das Finale in Ostwestfalen verloren hatte, spielt nun am Freitag gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon





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