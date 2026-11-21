Alexander Zverev startet mit drei Gruppensiegen ins Halbfinale der ATP Finals gegen Daniil Medvedev. Allerdings plagt ihn ein altes Knöchelproblem, das die Teilnahme gefährdet.

Der Hamburger Tennisstar Alexander Zverev steht kurz vor dem Einzug ins Finale der ATP Finals in Turin. Nach drei souveränen Siegen in der Gruppenphase trifft er am Samstag auf den Russen Daniil Medvedev. Die Partie wird jedoch überschattet von Gesundheitsbedenken bezüglich des Weltranglistenersten, der unter Schmerzen am rechten Sprunggelenk leidet. Die Übertragung findet exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky statt, da keine Free-TV-Rechte bestehen.

Zverev dominiert Gruppe mit glatten Erfolgen

Die Leistungsbilanz von Alexander Zverev in der Vorrunde ist statistisch beeindruckend. Er verzeichnet sechs Null-Sätze und drei klare Siege gegen hochkarätige Gegner. Am Mittwoch bezwang er Rafael Jodar und Ben Shelton. Am Donnerstag folgte ein knapper Sieg gegen den Franzosen Arthur Fils mit 6:4 und 7:6 (8:6) nach Tiebreak im zweiten Satz. Zverev gab nach dem Match zu, von der Grundlinie aus nicht in seiner besten Form gewesen zu sein, war aber erleichtert über den Sieg gegen drei starke Kontrahenten.

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Alte Verletzung behindert Aufschlag im Halbfinale

Die Sorgen um die Verfassung von Alexander Zverev konkretisieren sich durch seine eigenen Aussagen. Während des Matches gegen Arthur Fils trat erneut ein Problem mit dem rechten Sprunggelenk auf. Dies ist die exakte Stelle, an der er sich im Jahr 2022 im Halbfinale der French Open eine schwere Bänderverletzung zuzog, als er gegen Rafael Nadal antrat. Der Hamburger erklärte ehrlich, dass das Gelenk ihn besonders beim Aufschlag behinderte und weniger an der Grundlinie. Er hofft, für das Halbfinale wieder hundertprozentig fit zu sein, rechnet aber damit, dass die Schmerzen bis zum Ende seiner Karriere periodic auftreten werden.

Medvedev als Gegner mit negativer Duelle-Bilanz

Gegner im Halbfinale ist Daniil Medvedev, der als Zweiter der Parallelgruppe hinter Carlos Alcaraz einrückte. Die historische Duell-Bilanz zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev sieht schlecht aus. Mit acht Siegen steht Zverev bei vierzehn Niederlagen. Die Situation änderte sich jedoch vor knapp einem Jahr, als Zverev eine Serie von fünf Niederlagen gegen den Russen beendete. Der aktuelle Triumph ist nun der nächste logische Schritt, um das Finale zu erreichen und die positive Entwicklung fortzusetzen.

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Exklusive Übertragung bei Sky ohne Free-TV Anteil

Für die Verfolgung des Matches gibt es keine Alternative zum Bezahlfernsehen. Weder die Partie von Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev noch andere Spiele der ATP Finals werden im freien Rundfunk gezeigt. Fans müssen sich an den Sender Sky gewöhnen, der die exklusiven Sende- und Übertragungsrechte hält. Diese Information ist für alle Tennisinteressenten relevant, die das Halbfinale live verfolgen möchten und kein entsprechendes Abo besitzen.

Weiterer Weg ins Finale hängt von Gesundheit ab

Der Erfolg von Alexander Zverev hängt nun maßgeblich davon ab, wie gut er seine körperliche Verfassung für das match am Samstag managen kann. Die Schmerzen im Knöchel sind ein Risiko, das er bereits angesprochen hat. Eine vollständige Genesung würde seine Chancen auf einen Finalsieg gegen Daniil Medvedev deutlich verbessern. Das Turnier in Turin bietet ihm die Chance, den Erfolg der Gruppenphase fortzusetzen und möglicherweise zum ersten Mal die Trophäe der ATP Finals zu gewinnen, vorausgesetzt die medizinische Versorgung greift rechtzeitige ein.