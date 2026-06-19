Zverev trifft im Viertelfinale der Terra Wortmann Open auf Collignon - So sehen Sie das Match live

Alexander Zverev spielt am Freitag im Viertelfinale von Halle gegen Raphael Collignon. Das Match wird im Free-TV auf Eurosport und im Livestream auf Joyn übertragen. Zverev, frischgebackener French-Open-Sieger, will seinen dritten Titel in Halle holen.

Alexander Zverev , der amtierende French-Open-Sieger, steht bei den Terra Wortmann Open in Halle /Westfalen im Viertelfinale. Der 29-jährige Deutsche besiegte im Achtelfinale seinen Landsmann Yannick Hanfmann mit 6:3, 7:6 (7:4) und trifft nun auf den Belgier Raphael Collignon , der sich gegen den Italiener Mattia Bellucci mit 4:6, 6:4, 6:3 durchsetzte.

Das Match findet am Freitag, den 19. Juni, statt und soll gegen 13:30 Uhr beginnen, abhängig von den vorherigen Partien. Tennis-Fans können die Partie im Free-TV auf Eurosport sowie im Livestream auf Joyn verfolgen. Eurosport zeigt das Spiel ab 11:30 Uhr mit Vorberichten.

Zverev, der nach seinem überraschenden French-Open-Titel im vergangenen Monat zu den Top-Favoriten in Halle zählt, zeigte sich bislang in starker Form. Gegen Hanfmann präsentierte er sich souverän, auch wenn der zweite Satz im Tiebreak entschieden werden musste. Der Weltranglisten-Vierte hat in Halle bereits zweimal gewonnen (2016, 2017) und strebt nun seinen dritten Titel auf Rasen an. Der Gegner Collignon, derzeit auf Rang 115 der ATP-Weltrangliste, gilt als Außenseiter, aber er hat mit Bellucci einen erfahrenen Spieler ausgeschaltet und ist hochmotiviert.

Der Belgier, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld kämpfte, hat nichts zu verlieren und könnte für eine Überraschung sorgen. Die Terra Wortmann Open sind eines der traditionsreichsten Rasenturniere auf der ATP-Tour und dienen vielen Spielern als Vorbereitung auf Wimbledon. Zverev hat in diesem Jahr bereits den French-Open-Titel gewonnen und möchte nun auch auf Rasen überzeugen. Das Turnier in Halle bietet ihm die ideale Gelegenheit, seine Form zu testen und Selbstvertrauen zu tanken.

Für die Zuschauer verspricht das Viertelfinale ein spannendes Duell zwischen einem erfahrenen Champion und einem aufstrebenden Talent. Die Partie wird mit Spannung erwartet, da Zverev seine Siegesserie fortsetzen und Collignon seine Chance nutzen will. Der Deutsch-Belgier-Vergleich könnte durchaus überraschende Wendungen bieten, und Tennis-Enthusiasten sollten diesen Showdown nicht verpassen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev Raphael Collignon Terra Wortmann Open Tennis Halle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev im Viertelfinale der Halle OpenAlexander Zverev hat im deutschen Duell den Karlsruher Yannick Hanfmann geschlagen und steht im Viertelfinale der Halle Open. Sein nächster Gegner wird am Freitag der Belgier Raphael Collignon oder der Italiener Mattia Bellucci sein.

Read more »

Tennis: Zverev nach Sieg gegen Hanfmann im Halle-ViertelfinaleAlexander Zverev hat auf dem Weg zum erhofften ersten Rasen-Titel in seiner Karriere die nächste Hürde genommen. Beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen bezwang der Hamburger Tennis-Profi seinen Landsmann Yannick Hanfmann und steht nun im Viertelfinale.

Read more »

Terra Wortmann Open 2026: Zverev vs. Collignon im Viertelfinale - So verfolgen Sie das Match live im TV und StreamBei den Terra Wortmann Open in Halle trifft French-Open-Sieger Alexander Zverev im Viertelfinale auf Raphael Collignon. Alle Infos zu Spielbeginn, Free-TV-Übertragung und Livestream.

Read more »

Nachricht: Alexander Zverev vs. Raphael Collignon live im Free-TV und Joyn-LivestreamInformiere die Nutzer über das Viertelfinale von Alexander Zverev und Raphael Collignon sowie die Streaming-Optionen auf der Terra Wortmann Open 2026.

Read more »