Zverev triumphiert bei French Open: Historischer Sieg und TV-Rekord

Alexander Zverev gewinnt die French Open 2025 im Fünf-Satz-Finale gegen Flavio Cobolli und bricht mit der Übertragung den deutschen TV-Rekord von Jan Ullrich aus dem Jahr 1997.

Alexander Zverev hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt: Nach seinem Olympiasieg 2021, den WM-Titeln 2018 und 2021 sowie sieben Masters-Erfolgen krönte er sich endlich zum Grand-Slam-Champion.

Im Finale der French Open 2025 besiegte der Hamburger den Italiener Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 in einem packenden Fünf-Satz-Krimi. Dieser Triumph ist nicht nur der Höhepunkt seiner Karriere, sondern auch der erste Grand-Slam-Sieg eines deutschen Tennisspielers seit dem legendären Boris Becker im Jahr 1996. Zverev, der seit seinem ersten Profi-Match im Jahr 2013 vergeblich auf diesen Erfolg gehofft hatte, zeigte in Roland Garros eine beeindruckende mentale Stärke und kämpfte sich durch schwierige Phasen des Matches.

Die Begegnung war ein Wechselbad der Gefühle: Zverev dominierte den ersten Satz, verlor dann aber den zweiten und musste sich im vierten Satz im Tiebreak geschlagen geben. Im entscheidenden fünften Satz ließ er jedoch nichts mehr anbrennen und sicherte sich souverän den Sieg. Die Freude war riesig, als er den Matchball verwandelte und sich auf den Boden warf. Für Zverev war es ein emotionaler Moment, den er mit Tränen in den Augen feierte.

Dieser Sieg hat nicht nur sportliche Bedeutung, sondern markiert auch einen Wendepunkt für das deutsche Herrentennis, das seit Beckers Rücktritt auf einen Nachfolger gewartet hatte. Der Triumph wurde von tausenden deutschen Fans vor Ort und Millionen vor den Fernsehgeräten bejubelt. Doch Zverevs Erfolg hatte auch eine bemerkenswerte Nebenwirkung: Er sorgte für einen historischen TV-Rekord in Deutschland. Die Übertragung des French-Open-Finales auf Eurosport lockte durchschnittlich 2,087 Millionen Zuschauer an, der Spitzenwert lag bei 2,8 Millionen.

Der Marktanteil erreichte 14,2 Prozent, und der Tagesmarktanteil des gesamten Senders stieg auf 6,9 Prozent - der höchste Wert in der Geschichte von Eurosport Deutschland. Damit wurde der bisherige Rekord von Jan Ullrich gebrochen, der am 20. Juli 1997 während der Tour de France einen Tagesmarktanteil von 5,2 Prozent erzielt hatte. Fast 30 Jahre lang hielt dieser Rekord, nun hat Zverev ihn übertroffen.

Die Quoten belegen, dass Deutschland mitgefiebert hat: Das Finale war ein nationales Ereignis, das die Menschen vor den Bildschirmen vereinte. Eurosport-Kommentatoren sprachen von einer Sternstunde des Sportsenderns. Der Sieg von Zverev hat nicht nur die Tenniswelt elektrisiert, sondern auch die Zuschauer in ihren Bann gezogen. Die Reaktionen auf den Triumph ließen nicht lange auf sich warten.

Boris Becker, der letzte deutsche Grand-Slam-Sieger vor Zverev, kommentierte emotional: Die Bilder sprechen für sich. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Er hat es verdient. Nach all den Jahren der Arbeit, der Verzweiflung und der Enttäuschung hat er es mehr als verdient.

Ich bin sehr stolz auf ihn. Die Art und Weise ist ungewöhnlich - über den Kampf zum Spiel. Jetzt genießt er seine schönsten Momente auf dem Tennisplatz. Auch andere Tennisgrößen wie Roger Federer oder Rafael Nadal gratulierten Zverev via Social Media.

Der Sieg ist ein Meilenstein für den 28-Jährigen, der in der Vergangenheit oft an den letzten Hürden gescheitert war. Experten sehen darin den Beginn einer neuen Ära im deutschen Tennis. Zverev selbst zeigte sich überwältigt: Ich habe so lange davon geträumt. Endlich ist es wahr.

Ich möchte diesen Moment mit meiner Familie, meinem Team und allen Fans teilen, die mich unterstützt haben. Der Fokus liegt nun auf der Weltrangliste, wo Zverev nach diesem Sieg in die Top 3 vorstoßen könnte. Die French Open 2025 werden als das Turnier in die Geschichte eingehen, an dem Alexander Zverev endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel holte





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