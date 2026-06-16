Zverev triumphiert in Halle und rüstet für Wimbledon - Auftaktsieg stärkt Bilanz

Alexander Zverev gewinnt sein erstes Einzelmatch nach dem French‑Open‑Titel in Halle, besiegt Vit Kopřiva und bereitet sich auf ein deutsches Achtelfinale gegen Yannick Hanfmann vor. Der Erfolg festigt seine beeindruckende Erstrundenbilanz und dient als Generalprobe für Wimbledon.

Alexander Zverev , der Sieger der French Open, musste sich in Halle zunächst an die Besonderheiten des Rasengrunds gewöhnen, doch das hinderte ihn nicht daran, das erste Einzelmatch seit seinem Grand‑Slam‑Triumph erfolgreich abzuschließen.

Beim ATP‑Turnier in Westfalen, das in der renommierten Halle von Halle ausgetragen wird, bewies der 29‑jährige Deutsche erneut seine Klasse. Im Auftakt spielte er gegen den tschechischen Aufsteiger Vit Kopřiva und setzte sich in einem umkämpften Dreisatz mit 6:3, 4:6, 6:2 durch.

Damit festigte Zverev seine beeindruckende Bilanz von 17 Siegen auf 1 in den ersten Runden der letzten 52 Wochen - die einzige Niederlage in dieser Zeit erlitt er gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in der ersten Runde eines vorherigen Turniers. Im Achtelfinale wartet für den Top‑Seed aus Hamburg ein heimisches Duell gegen den ebenfalls deutschen Spieler Yannick Hanfmann. Der 34‑jährige Karriereturnierteilnehmer aus Karlsruhe überraschte bereits in der Vorrunde, indem er Joao Fonseca mit klaren 6:2, 6:2 besiegte.

Hanfmann, der bereits zweimal im Finale in Halle stand, verlor 2016 gegen Florian Mayer und 2017 gegen den Rekordweltmeister Roger Federer. Das bevorstehende Aufeinandertreffen verspricht ein spannendes Match zwischen zwei erfahrenen Profis, die beide das heimische Publikum mit ihrem Kampfgeist begeistern werden.

Zudem lieferten sich die übrigen Turnierbereiche ihre eigenen Highlights: Der junge Italiener Flavio Cobolli musste bereits am Montag in der ersten Runde gegen den erfahrenen US‑Spieler Frances Tiafoe eine Niederlage einstecken, sodass eine Neuauflage des Finales von Paris in diesem Jahr ausgeschlossen ist. Auf dem Doppelplatz zeigte Zverev zusammen mit seinem langjährigen Freund und ehemaligen Weltranglistenersten Marcelo Melo einen überzeugenden Start, indem sie ihr erstes Match im Turnier souverän gewannen.

Für Zverev ist das Turnier in Halle nicht nur ein Rückzugsort, sondern vor allem eine Generalprobe für das große Ziel der Rasensaison - Wimbledon, das am 29. Juni in London eröffnet wird. Dort hat der Deutsche bislang immer höchstens das Achtelfinale erreicht, weshalb er die Vorbereitung in Halle nutzt, um an Tempo und Taktik zu feilen und hoffentlich im berühmten Tennisturnier weiter vorzustoßen





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