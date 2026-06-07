Zverev triumphiert in Paris: Erster Grand-Slam-Titel nach dramatischem Finale

Alexander Zverev gewinnt die French Open und feiert seinen ersten Grand-Slam-Sieg. Im Fünfsatzfinale besiegt er Flavio Cobolli und bricht eine 89-jährige Durststrecke für Deutschland bei Roland Garros.

Alexander Zverev hat es geschafft. Der 27-jährige Deutsche gewann am Sonntag die French Open und feierte damit seinen ersten Grand-Slam-Titel überhaupt. In einem hochdramatischen Finale besiegte er den Italiener Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Der Triumph auf dem roten Sand von Roland Garros ist die Krönung einer langen Jagd, die 2013 mit seinem ersten Profimatch begann. Viermal stand Zverev zuvor in einem Grand-Slam-Finale und viermal verließ er als Verlierer den Platz. Zweimal scheiterte er bei den US Open, einmal bei den Australian Open und einmal in Paris.

Doch dieses Mal war alles anders: Mit einer Mischung aus Kraft, Präzision und Nervenstärke rang er einen starken Cobolli nieder, der bis zum vierten Satz auf Augenhöhe kämpfte. Der entscheidende fünfte Satz wurde dann zur Machtdemonstration des Deutschen, der nach 3 Stunden und 42 Minuten den Matchball verwandelte und sofort auf den Knien zusammenbrach. Die Tränen der Erleichterung mischten sich mit dem Jubel der 15.000 Zuschauer auf dem Court Philippe Chatrier.

Zverev rannte in seine Box, umarmte seinen Vater, seinen Bruder, seine Großmutter und sein gesamtes Team. Minutenlang ließ er sich feiern, bevor er zum Mikrofon griff und eine bewegende Rede hielt. Zverev dankte zuerst seinem Gegner: 'Flavio, von tiefem Herzen wünsche ich dir, dass du auch so einen Titel gewinnen wirst.

' Dann wandte er sich an Turnierdirektorin Amelie Mauresmo: 'Es ist toll zu sehen, was du hier die letzten Jahre geschafft hast. ' Und ans Publikum, das ihn die gesamte Woche unterstützt hatte: 'Ohne euch hätte ich das nicht gewonnen. ' Besonders emotional wurde es, als er über seinen Vater sprach: 'Er ist an meiner Seite seit 29 Jahren. Genauso wie mein Bruder.

Mein Athletiktrainer ist seit 2016 bei mir. Und mein bester Freund sitzt seit zehn Jahren in meiner Box. Sie halten mich aus, machen mich glücklich - was gar nicht so einfach ist.

' Zverev erinnerte an die schwierigen Zeiten: 'Wir haben so viel durchgemacht, Verletzungen und Niederlagen. Wir waren Verlierer. Aber jetzt sind wir Grand-Slam-Champions.

' Auch Cobolli, der bei seiner ersten Finalteilnahme großartig kämpfte, fand herzerwärmende Worte: 'Wenn es einen anderen gegeben hat außer mir, der den Titel mehr verdient hat, bist du es. Ich bin sehr froh, mit dir den Platz geteilt zu haben. Aber ich bin auch traurig. Ich war nah dran, das spüre ich.

' Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: 'Jetzt hast du deinen Traum erfüllt, lass mich nächstes Mal gewinnen. Und jetzt macht einfach Lärm für Sascha!

' Für den deutschen Tennis-Sport ist dieser Titel eine historische Zeitenwende. Seit Boris Becker 1996 die Australian Open gewann, hatte kein deutscher Mann mehr ein Grand-Slam-Turnier für sich entschieden. Der letzte deutsche Sieger bei den French Open liegt sogar 89 Jahre zurück: 1937 triumphierte Henner Henkel in Paris. Gottfried von Cramm hatte es 1934 und 1936 geschafft.

Zverev ist damit erst der dritte Deutsche, der Roland Garros gewinnt, und der fünfte deutsche Grand-Slam-Sieger insgesamt - nach von Cramm, Henkel, Becker und Michael Stich, der 1991 in Wimbledon jubelte. Mit diesem Erfolg schreibt Zverev nicht nur Tennisgeschichte, sondern krönt auch eine Karriere, die bereits Olympiasieg 2021, zwei WM-Titel (2018 und 2021) und sieben Masters-Siege umfasst. Der Triumph in Paris ist der Lohn für jahrelange Arbeit, für Rückschläge und Verletzungen.

Auf dem Platz zeigte Zverev einmal mehr, dass er zu den besten Spielern der Welt gehört. Sein Aufschlag, seine Vorhand und vor allem seine mentale Stärke im entscheidenden Moment machten den Unterschied. Die deutsche Tenniswelt feiert ihren neuen Helden, der endlich das letzte fehlende Puzzlestück in seiner Sammlung ergänzt hat





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