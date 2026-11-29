Weltranglistenerster Alexander Zverev plant sein 2027er-Saisonprogramm. Details zu Stops in Brisbane, Stuttgart und den Masters-Turnieren nach den Grand-Slam-Siegen.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat seine sportliche Laufbahn nach den zwei Grand-Slam-Titeln in Paris und New York auf ein neues Level gehoben. Mit dem Erfolg bei den US Open, bei dem er als zweiter Grand-Slam-Gewinner in einer Saison gefeiert werden konnte, ist der immense Druck, der jahrelang auf dem 29-Jährigen lastete, endgültig von seinen Schultern genommen worden. Jetzt steht der Fokus auf der Planung der kommenden Saison 2027, wobei bereits erste klare Entscheidungen bezüglich des Kalenderwerks getroffen wurden.

Kalenderkorrekturen und Start in Brisbane

Alexander Zverev verzichtet bewusst auf die Teilnahme am United Cup in Australien, der ab dem 1. Januar beginnt. Diese Entscheidung bietet ihm valuable Tage mehr an Pause, bevor er in den Wettkampfmodus einsteigt. Stattdessen wird das deutsche Tennisass laut Angaben des Veranstalters beim Brisbane International aufschlagen. Dieses Turnier der Kategorie ATP 250 beginnt am 4. Januar. Diese zeitliche Verschiebung ermöglicht es Zverev, sich besser auf das neue Jahr vorzubereiten und physisch zu regenerieren, bevor er auf die Hartplatzbeläge Australiens trifft.

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Masters-Turniere und Heimpremieren

Als aktueller Weltranglistenerster ist Alexander Zverev für die großen ATP-Masters-1000-Turniere automatisch gemeldet, sofern er nicht aufgrund einer Verletzung absagt. In diesem hochkarätigen Feld werden voraussichtlich folgende Stationen auf seinem Programm stehen: das Turnier in Monte-Carlo vom 3. bis 11. April, gefolgt von den Turnieren in Madrid vom 19. April bis zum 2. Mai sowie in Rom vom 5. bis 16. Mai. Darüber hinaus ist mit einer Teilnahme am Heimturnier BMW Open in München im April zu rechnen. Diese Aufstellung zeigt eine intensive Phase im Frühling, in der Zverev seine Präsenz auf dem harten und Sandbelag unter Beweis stellen wird.

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Stuttgart als Vorbereitung auf Rasen

Eine weitere feste Größe im Kalender von Alexander Zverev ist der Auftritt bei den BOSS OPEN in Stuttgart. Vom 5. bis 13. Juni möchte der Deutsche auf der Anlage in der Hansemannstraße antreten. Das Rasenturnier dient der gezielten Vorbereitung auf den großen Höhepunkt der Rasensaison, die Wimbledon-Turniere. Die Teilnahme an diesem ATP-250-Turnier ist als strategischer Schritt geplant, um sich optimal auf die Belagssonderung einzustellen. Der Fokus liegt hier auf der Anpassung der Spieltechnik und der Taktik an die spezifischen Bedingungen des grünen Rasens.

Davis Cup und die Zukunft im Team Deutschland

Auch bei den Davis-Cup-Verpflichtungen gibt es bereits Tendenzen, die sich abzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass Alexander Zverev das Team Deutschland wieder unterstützen wird. Ob er jedoch auch in der ersten Qualifikationsrunde schon am Start sein wird, hängt womöglich auch von seinem Abschneiden bei den Australian Open ab. Die Teilnahme am United Cup wurde bereits ausgeschlossen, doch der Einsatz in der Team-Wettbewerbsserie bleibt ein wichtiges Element seiner internationalen Verpflichtungen. Eine Rückkehr zu einem Termin in Italien, voraussichtlich Ende November, ist im Raum stehend und könnte als Abschluss der Saison dienen.