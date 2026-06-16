Zverev überwindet Rasen-Probleme und zieht ins Achtelfinale von Halle

Nach seinem Triumph bei den French Open zeigt sich Alexander Zverev beim Rasen-Turnier in Halle noch nicht in Bestform, setzt sich aber dennoch gegen Vit Kopriva durch. Im deutschen Duell des Achtelfinals trifft er auf Yannick Hanfmann. Für Daniel Altmaier steht ebenfalls der Gegner fest.

Alexander Zverev hat sein erstes Einzelmatch seit dem Gewinn der French Open bestritten und sich dabei beim Rasen -Turnier in Halle /Westfalen schwerer getan als erwartet. Gegen den Tschechen Vit Kopriva, die Nummer 64 der Welt, benötigte der deutsche Tennis profi drei Sätze, ehe der 6:3, 4:6, 6:2 Erfolg feststand.

Zverev zeigte sich nach dem Match erleichtert und ließ sich in seiner Box unter den Augen seiner Partnerin Sophia Thomalla und seiner Tochter Mayla von den Fans feiern. Der 29-jährige Hamburger gestand ein, dass der Umstieg vom Sand in Paris auf den Rasen in Halle nicht einfach sei.

"Die ersten Matches nach einem Belagwechsel sind immer tricky, aber ich bin glücklich, dass ich meine Chancen genutzt habe", sagte Zverev. Im ersten Satz gelang ihm ein frühes Break, das er bis zum Satzgewinn verteidigte. Im zweiten Durchgang konnte Zverev, der im dunkelblauen Outfit seines Pariser Triumphs antrat, die Aufschlagschwächen seines Gegners jedoch nicht ausreichend nutzen und verlor den Satz.

Im entscheidenden dritten Satz erspielte er sich schließlich in einem engen Spiel mit dem Break zum 3:2 den entscheidenden Vorteil und brachte den Sieg danach sicher nach Hause. Mit dem Sieg zieht Zverev als topgesetzter Spieler ins Achtelfinale der Terra Wortmann Open ein. Dort kommt es zum deutschen Duell mit Yannick Hanfmann. Der 34-jährige Karlsruher hatte zuvor überraschendJoão Fonseca aus Brasilien mit 6:2, 6:2 besiegt.

Hanfmann war sich des Aufeinandertreffens mit dem French-Open-Champion nicht bewusst, da er sich nie den Turnierbaum anschaue.

"Aber das ist natürlich ein Highlight für mich", sagte er. Zverev führt die Bilanz der direkten Duelle mit 3:0. Für den dritten noch im Turnier verbliebenen Deutschen, Daniel Altmaier, steht ebenfalls der Achtelfinalgegner fest. Der Pol Hubert Hurkacz setzte sich gegen den Russen Andrej Rublew (Nummer 8 der Welt) durch und wird es damit mit Altmaier zu tun bekommen.

Zverev hat mit dem Auftaktsieg in Halle seine beeindruckende Bilanz in der ersten Runde ausgebaut: 17 Siegen steht nur eine Niederlage in den letzten 52 Wochen gegenüber. Die einzige Pleite kassierte er gegenArthur Rinderknech. In Halle stand Zverev bereits zweimal im Finale, 2016 unterlag er Florian Mayer, 2017 scheiterte er an Rekordchampion Roger Federer. Ein erneuter Titelgewinn bleibt daher das große Ziel.

Eine Neuauflage des Pariser Endspiels mit dem Italiener Flavio Cobolli ist bereits nicht mehr möglich. Cobolli schied am Montag in der ersten Runde gegen Frances Tiafoe aus. Zverev hatte bereits am Montag an der Seite seines Freundes Marcelo Melo im Doppel einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Das Duo sorgte für eine volle Zuschauerzahl von 12.500 Tennisfans in der Halle.

Für den Hamburger sind die Terra Wortmann Open die Generalprobe für das Highlight der Rasensaison, Wimbledon, das am 29. Juni beginnt. Bei dem Grand-Slam-Turnier in London ist Zverev bislang nie über das Achtelfinale hinausgekommen. In diesem Jahr möchte er diese Marke durchbrechen und den Titel in Paris auf Rasen bestätigen





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