Alexander Zverev strebt bei den ATP Finals in Turin nach Vollendung seiner Saison. Einblicke in die Gruppenauslosung, die Partie gegen Alcaraz und die TV-Übertragung.

Die renommierten ATP-Finals markieren den kronenden Abschluss der professionellen Tennissaison. Im Jahr 2024 versammelt sich die elitäre Auswahl der besten acht Spieler der Weltrangliste in Italien, um den letzten Titel des Kalenderjahres zu erringen. Der Deutsche Alexander Zverev startet als Nummer eins der Weltrangliste direkt in das entscheidende Finale. Für ihn ist diese Veranstaltung mehr als nur ein weiterer Wettbewerb, sondern die finale Chance, eine bereits als traumhaft bezeichnete Saison perfekt abzurunden.

Start in der Gruppe: Sieg gegen Jodar und Blick auf Shelton

Alexander Zverev präsentierte sich in seiner ersten Partie mit klarer Dominanz. Der 29-Jährige bezwang den Spanier Rafael Jodar mit einem deutlichen Ergebnis von 6:4 und 6:4 in zwei Sätzen. Dieser Sieg bietet ihm die notwendige Basis, um sich auf die schwereren Herausforderungen vorzubereiten. In seiner Gruppe trifft er zudem auf den US-Amerikaner Ben Shelton und den Franzosen Arthur Fils. Die Gruppe ist somit mit mehreren internationalen Top-Kandidaten stark besetzt, was Zverevs Weg ins Halbfinale alles andere als einfach macht.

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Der Gegner der deutschen Nummer eins, Ben Shelton, zeigte in seinem Eröffnungsspiel gegen den Franzosen Arthur Fils eine beeindruckende Leistung. Das Match zog sich über drei Sätze hin und endete mit einem Gesamtergebnis von 6:2, 3:6 und 6:3 für Shelton. Dieser harte Sieg gegen einen gleichrangigen Konkurrenten signalisiert, dass der Amerikaner in Topform ist und in Turin voll auf den Titel mitzielt. Die Dynamik in dieser Gruppe wird durch diese frühen Siege bereits heute intensiv sein.

Das Finale im Fokus: Zverev versus Alcaraz

Das wohl am meisten erwartete Duell dieser Finals steht am 17. November an. Dann treffen Alexander Zverev und der spanische Top-Star Carlos Alcaraz aufeinander. Dieser Auftritt in der Inalpi-Arena in Turin ist von enormer symbolischer Bedeutung für Zverevs Ambitionen. Sein erklärtes Ziel ist es, gegen den Weltranglistenersten Alcaraz den letzten Makel zu tilgen, der seine bisherige Traumsaison noch trüben könnte.

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Carlos Alcaraz gilt als einer der größten Rivalen und Talente der aktuellen Generation. Ein Sieg gegen ihn würde nicht nur Punkte in der Tabelle bedeuten, sondern auch psychologisch einen enormen Vorteil für das weitere Turnier liefern. Die Partie ist für den 17. November geplant und soll ab 20:30 Uhr Uhrzeit auf der Tennisanlage in Turin stattfinden. Fans und Experten weltweit beobachten dieses Aufeinandertreffen der deutschen und spanischen Tennisklassiker mit größter Spannung.

Verfügbarkeit: Keine Free-TV-Übertragung der Spiele

Für das Publikum stellt sich die Frage nach der besten Art, das Event zu verfolgen. Die Antwort ist klar: Es gibt keine kostenlose Übertragung auf dem deutschen Free-TV. Lediglich der Pay-TV-Sender Sky Sport hat sich die exklusiven Senderechte gesichert. Dies bedeutet, dass interessierte Zuschauer ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abschließen müssen, um die Spiele live zu erleben. Eine kostenlose Alternative über das reguläre TV-Angebot ist nicht vorgesehen.

Auch im Internet gibt es keine legalen kostenlosen Livestreams für die Zuschauer in Deutschland. Um das Match zwischen Zverev und Alcaraz sowie die anderen Partien zu verfolgen, stehen nur die Plattformen SkyGo und WOWTV zur Verfügung. Beide Dienste erfordern ebenfalls eine kostenpflichtige Mitgliedschaft. Die Betreiber begründen dies mit den hohen Kosten für die exklusiven Übertragungsrechte und der exklusiven Bindung an ihre eigenen Ökosysteme. Wer also live dabei sein möchte, muss in die Kasse greifen und eine der genannten Bezahloptionen nutzen.