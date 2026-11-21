Alexander Zverev trifft auf Carlos Alcaraz im ATP-Finals-Finale in Turin. Nach dem Sieg gegen Medvedev hofft er auf den dritten Titel zum Geburtstag von Boris Becker.

Am kommenden Sonntag, dem 10. November, findet das große Finale der ATP Finals in Turin statt. Der deutsche Top-Tennisstar Alexander Zverev trifft dort auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Dieses Aufeinandertreffen gilt als das prestigeträchtigste Match der Jahresendveranstaltung, da der Weltranglisten-Zweite Jannik Sinner aufgrund einer Verletzung nicht antritt.

Zverev besiegt Medvedev sensationell im Tiebreak

Alexander Zverev hat sich seinen Platz im Endspiel durch einen überzeugenden Sieg gegen Daniil Medvedev mit 7:6 und 6:4 gesichert. Dieses Ergebnis war für den Hamburger keineswegs eine Selbstverständlichkeit, da er gegen seinen langjährigen Rivalen aus Russland nur eine sehr knappe Bilanz vorweisen kann. In den insgesamt 23 Duellen zwischen diesen beiden Spielern zählt Alexander Zverev genau neun Siege. Dennoch gelang ihm am Samstag die entscheidende Wende gegen den Weltmeister von 2020.

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Das erste Satzduell entwickelte sich zunächst zu einem klassischen Aufschlag-Wettstreit, bei dem beide Kontrahenten ihre Servicegames unter hohen Druck und im Eiltempo durchbrachten. Da Breakchancen Mangelware blieben, musste der erste Satz im Tiebreak entschieden werden. Hier zeigte Alexander Zverev eine brillante Leistung und ließ Daniil Medvedev keine Chance. Der Olympiasieger von 2021 gewann diesen Tiebreak sensationell mit 7:0 und holte sich den ersten Satz souverän.

Matchball und historisches Finale erwartet

Auch im zweiten Durchgang dominierten anfangs die Aufschläger, bis Daniil Medvedev beim Zwischenstand von 3:3 erstmals wackelte. Ein doppelter Fehler kostete den russischen Top-Spieler schließlich sein eigenes Servicegame. Alexander Zverev nutzte diese Gelegenheit sofort, verteidigte seinen Vorsprung und beendete das Match nach nur 1 Stunde und 26 Minuten mit dem ersten Matchball zum 6:4.

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Carlos Alcaraz hatte sich hingegen deutlich mehr Mühe geben müssen, um ebenfalls ins Finale einzuziehen. Der Spanier bezwang den US-Amerikaner Ben Shelton in drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und 7:6. Durch diesen Sieg stellt sich nun die Frage, wer den entscheidenden Punkt im großen Finale auf sich ziehen wird, da Jannik Sinner als Nummer 2 fehlt und Alexander Zverev als Nummer 3 antritt.

Dritter Titel zum 59. Geburtstag von Becker

Nun steht Alexander Zverev vor der Chance, seinen dritten Triumph bei den ATP Finals zu feiern. Bereits 2018 und 2021 holte er sich die Trophäe. Ein weiterer Erfolg wäre umso bedeutender, da der Match am 5. November stattfindet, dem 59. Geburtstag der deutschen Tennis-Legende Boris Becker. Becker gewann das Saisonfinale ebenfalls dreimal und würde somit mit Alexander Zverev gleichziehen. Boris Becker wird das Endspiel gemeinsam mit Andrea Petkovic für das Fernsehen kommentieren.