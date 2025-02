Zverev und Altmaier im Viertelfinale ihrer ATP-Turniere

Alexander Zverev und Daniel Altmaier haben sich für die Viertelfinals ihrer jeweiligen ATP-Turniere qualifiziert. Zverev besiegte im Achtelfinale in Buenos Aires den Serben Dusan Lajovic, während Altmaier den Finnen Otto Virtanen in Marseille besiegte. Beide deutsche Spieler haben gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch in Buenos Aires gegen den Serben Dusan Lajovic für sich entschieden und das Viertelfinale erreicht. Beim ATP Turnier in Marseille hat Daniel Altmaier bereits zuvor den Einzug in die Runde der letzten 8 geschafft. für sich entschieden. Nachdem Zverev mit einem Freilos in das Turnier gestartet war, setzte sich der Weltranglisten-2. in der Runde der letzten 16 glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 gegen den Serben Dusan Lajovic durch. Beim Turnier in Argentinien, das auf seinemausgetragen wird, trifft Zverev nun im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen den beiden Lokalmatadoren Francisco Cerundolo und Juan Manuel Cerundolo.Bereits am Nachmittag hatte Daniel Altmaier seine derzeit gute Form bestätigt und sich zum zweiten Mal nacheinander für ein ATP-Viertelfinale qualifiziert. Der 26-Jährige schlug im Achtelfinale von Marseille Otto Virtanen aus Finnland mit 6:4, 6:3 und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem an Nummer drei gesetzten Karen Khachanov (Russland) oder Hamad Medjedovic aus Serbien. Altmaier, der bereits in der vergangenen Woche in Rotterdam in der Runde der letzten acht stand, benötigte 88 Minuten, um gegen den in der Weltrangliste 18 Plätze schlechter postierten Finnen seinen ersten Matchball zu verwandeln. Mit Jan-Lennard Struff ist noch ein zweiter Deutscher in Südfrankreich am Start. Er könnte am Donnerstagabend (19.30 Uhr) mit einem Sieg gegen den Franzosen Hugo Grenier nachziehen und ebenfalls ins Viertelfinale vorstoßen





